Multiplayer de Horizon no habrá sido cancelado

Desde hace algunos meses se ha rumoreado que habrá un nuevo lanzamiento ambientando en el universo de la saga Horizon creada por Guerrilla Games, el cual no necesariamente será la tercera parte de la franquicia, sino se tratará de un multiplayer en línea que podría contar con microtransacciones. Y ahora, con los despidos presentes en PlayStation, se empezó a pensar que este lanzamiento sería cancelado, pero parece que es una de los proyectos que la compañía quiere salvar para más adelante.

Al comentar sobre la reestructuración, el director de PlayStation Studios y ex director general de Guerrilla, Hermen Hulst , dijo que la compañía estaba “reevaluando” cómo opera y que proyectos no identificados habían sido cancelados. Entre ellos se mencionó que un nuevo Twisted Metal como servicio entra en esta purga. Por su parte, todo lo creado por London Studios sería eliminado de forma inmediata, lo que empezó a a la gente a preocuparse con lo que pasará con las divisiones grandes.

De hecho, la información se distribuyó mediante Bloomberg, dando a conocer que el regreso de la franquicia de autos que se destruyen fue el afecto, al lado de más productos que hasta este momento no se han identificado y que probablemente no lo hagan hasta dentro de muchos años. Eso mismo ha llevado a la gente a preguntar si el título en línea de Horizon pasará por este destinado, teniendo como respuesta un concreto “no”, y que a la vez nos confirma que Guerrilla sigue estando entre los preferidos.

Acá una descripción de la franquicia:

La saga Horizon es una serie de videojuegos de acción y aventuras desarrollada por el estudio de videojuegos Guerrilla Games, exclusiva de la plataforma PlayStation. Consta de dos entregas principales. La saga Horizon se destaca por su fascinante mundo abierto, su narrativa intrigante, sus impresionantes gráficos y su jugabilidad emocionante, convirtiéndola en una de las franquicias más queridas y destacadas en la biblioteca de PlayStation.

Recuerda que las dos primeras entregas están disponibles en PS4 y PS5. Aún no se confirma para cuando llegará este multiplayer.

Vía: VGC

Nota del editor: No sé si es necesario que este juego se haya salvado, dado que los títulos como servicio de franquicias grande solo se sienten como fracasos anunciados. El ejemplo está con el factions de The Last of Us, el cual al final se canceló debido a que ni Naughty Dog le veía potencial.