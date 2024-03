Desarrolladores no creen necesario un PS5 Pro

Si bien es cierto que hay un grupo de jugadores emocionados ante la posibilidad del lanzamiento del rumoreado PlayStation 5 Pro este año, muchos más no le ven sentido a esta revisión. Este es un sentimiento que no es exclusivo del público en general, puesto que múltiples desarrolladores no le ven mucho sentido a la existencia de este hardware.

Por medio de su nuevo podcast, Chris Dring, director de GamesIndustry.biz, habló sobre su experiencia en la pasada edición de la Games Developers Conference, o GDC, en donde tuvo la oportunidad de platicar con múltiples desarrolladores. Aquí mencionó que los desarrolladores no están entusiasmados por el PlayStation 5 Pro. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Seré honesto, no conocí a una sola persona que entendiera el punto de esto. Los desarrolladores no parecían sentir que lo necesitaban. En primer lugar, no estaban aprovechando al máximo la PS5. Un par de empresas dijeron: ‘Esto no hará crecer el mercado. Esto no va a cambiar la situación’. Esta generación ni siquiera parece haber comenzado, y no necesita una actualización de mitad de generación”.

Si bien Sony no ha confirmado la existencia del PS5 Pro, en los últimos meses se han filtrado documentos en donde se asegura que esta consola estaría disponible a finales de 2024. Junto a esto, las especificaciones nos muestran un hardware más potente, pero el salto no es tan grande en comparación con lo que se vio entre el PS4 y PS4 Pro.

Recordemos que el PS4 Pro llegó cuando la resolución 4K comenzó a volverse un estándar en las televisiones. Actualmente, no hay un salto tecnológico que amerite tener un PS5 más potente. De igual forma, las ventas no ameritarían el esfuerzo de lanzar esta consola. Para enero de 2020, el PS4 Pro había vendido 14.3 millones de unidades, representando un 15% de las ventas generales de esta consola. Esto significa que el PS5 Pro es un producto para un nicho.

Como ya lo mencionamos, el PS5 Pro aún no es revelado oficialmente, por lo que Sony aún tiene tiempo para discutir si vale la pena o no lanzar una pieza de hardware que, al final del día, podría afectarlos más que beneficiarlos. En temas relacionados, Dring también habló sobre el desinterés que tienen los desarrolladores en apoyar a Xbox. De igual forma, GTA 6 no correría a 60fps en PS5 Pro.

Nota del Editor:

Si bien hay una serie de argumentos en favor del PS5 Pro, puesto que el nuevo hardware permitiría que juegos corran a 4K y 60fps de una forma más estable, también es cierto que no hay una verdadera necesidad para esta consola, y podría terminar por ser un fracaso para Sony, quien tiene expectativas poco reales sobre la cantidad de unidades de hardware que tienen que vender cada trimestre.

Vía: GamesIndustry.biz