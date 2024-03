Xbox perdería el soporte third party

Durante los últimos años, Xbox se ha enfocado en llevar sus juegos a la mayor cantidad de personas posibles. Ya sea por medio de Game Pass, la nube, lanzamientos en otras consolas, o en su propio hardware. Sin embargo, este enfoque ha dejado de lado a los desarrolladores third party, quienes han comenzado a cuestionarse si vale la pena apoyar a Xbox.

En una reciente entrevista en su podcast, Chris Dring, director de GamesIndustry.biz, habló sobre su experiencia en la pasada edición de la Games Developers Conference, o GDC, en donde tuvo la oportunidad de platicar con múltiples desarrolladores. Aquí, reveló que muchos han externado una preocupación sobre el soporte que se le ha dado a Xbox, puesto que las bajas ventas del Series X|S significan que no venden tanto en esta plataforma como se esperaba. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“La otra cosa que escuché, lo escuché de una compañía muy prominente y otra no tan prominente, fue que el desempeño de Xbox en Europa está simplemente estancado. Pueden seguir nuestra cobertura mensual en el mercado de juegos y podrán ver que las ventas de Xbox están cayendo, y han estado cayendo durante todo el año pasado, y están cayendo aún más este año. La frase que dijo una empresa importante que lanzó un gran juego el año pasado fue: ‘No sé por qué nos molestamos en respaldarlo’. Mencionamos en un podcast anterior que habíamos escuchado que las tiendas en Europa están considerando o ya habían estado reduciendo el stock de Xbox en sus estantes, hardware, juegos, ese tipo de cosas; y ahora hay editores externos diciendo: ‘Estamos haciendo un gran esfuerzo para intentar crear una versión Serie S y una versión X de un juego cuando, para ser honesto, para nosotros el mercado es PC y PS5. Y con Xbox poniendo algunos de los juegos en PS5, por lo que tengo entendido, la mayoría de ellos aparecerán en algún momento, suponiendo que progrese como Xbox cree que probablemente lo hará, creo que Xbox está en verdaderos problemas como fabricante de hardware, y eso fue lo que surgió de GDC para mí. Pensé que estaría bien, pero en realidad no tomé en cuenta que algunos desarrolladores y editores podrían simplemente decir: ‘Sí, no lo sé, ¿sabes? ¿Tiene algún sentido?’. Y ahí es cuando puede perderlo”.

Para finales de 2023, el PlayStation 5 vendió el doble de consolas que el Xbox Series X|S. Ese mismo año, Xbox aceptó haber perdido la actual guerra de consolas. Estas declaraciones dejan en claro que, si bien Microsoft puede aceptar su posición y buscar ingresos en otros lados, los desarrolladores third party probablemente no vean esto como algo positivo para ellos.

Si bien aún es muy pronto para ver los resultados de este sentimiento, esto no solo significaría que el soporte para el Series X|S disminuirá, sino que la oferta third party en Xbox Game Pass podría reducirse sustancialmente, algo que sí tendría un mayor impacto en los ingresos de Microsoft.

Al otro extremo tenemos a Sony. Si bien no hay exclusivas first party para el PS5 planeadas para el futuro cercano, títulos como Helldivers II, Rise of the Ronin y Stellar Blade han mantenido activos a los usuarios de esta plataforma. Esto deja en claro que el soporte de otras compañías es igual o más importante que los trabajos creados los estudios internos, algo en lo que está fallando Xbox en estos momentos.

Hasta el momento, no sabemos de alguna compañía que ya no tenga intención de no apoyar a Xbox. Títulos como Grand Theft Auto 6 llegarán a esta consola, y en solo unas semanas por fin estará disponible Final Fantasy XIV. En temas relacionados, se filtra un nuevo control del Series X|S. De igual forma, Phil Spencer habla sobre un Xbox portátil.

Nota del Editor:

Una consola no puede vivir de solo exclusivas first party. Tenemos al Wii U como ejemplo, las bajas ventas de hardware ocasionaron que el soporte de third party fuera casi nulo, y si Microsoft ya dio por perdida esta batalla, es muy probable que algunos estudios no le vean sentido seguir lanzando juegos en el Xbox Series X|S.

Vía: GamesIndustry.biz