Final Fantasy XVI podría ser lanzado en consolas Xbox

Parece broma, pero han pasado bastantes meses de que Final Fantasy XVI se ha lanzado en PlayStation 5, esto con recepciones que han sido mixtas por parte de los fans, dado que algunos les ha gustado que la acción del juego sea mayor, pero a otros no por quitarle algo de esencia de la franquicia. Sin embargo, algo con lo muchos estuvieron de acuerdo, es que debía ser lanzado a más plataformas que solo las de Sony, y parece que este será el camino para esta entrega que cumple años justo a mitad del 2024.

En una nueva entrevista con los medios, el productor Naoki Yoshida y el director del DLC Takeo Kujiraoka, han hablado sobre la última parte del contenido adicional que llegará próximamente al juego, The Rising Tide, donde se les ha preguntado con qué franquicia seguirán después de haber terminado. Y la respuesta a esto fue que ya verán qué sucederá después de trabajar en la versión de PC, y con eso indician la posibilidad de que el juego sea lanzado en más consolas como Xbox.

Aquí el fragmento de la entrevista:

Por lo tanto, es difícil para usted y el equipo decir adiós a todos estos personajes en este DLC?

No se acabó en el sentido de que tenemos la versión para PC. Una vez que la versión para PC se publique, estamos pensando en trasladarnos a otras plataformas también. Sin embargo, eso no está hablando realmente de la historia; es más acerca de moverlo en diferentes plataformas. Por lo tanto, hay una sensación de que mientras el proyecto sigue en marcha, no hay esa sensación de estar triste y tener que dejarlos todavía. Pero estoy bastante seguro de que una vez que todo se libera y pasamos al siguiente proyecto, ese sería el momento en el que nos golpea eso, “Oh, realmente se acabó?”