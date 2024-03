Han pasado casi siete años desde el estreno de Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, la última película de esta saga. Después de mucho tiempo sin algún tipo de información nueva, se han compartido nuevos detalles sobre esta producción, confirmando que no veremos una continuación de las aventuras de Jack Sparrow, sino un completo reboot de la serie.

Por medio de una entrevista con Comicbook, Jerry Bruckheimer, productor de Pirates of the Caribbean, reveló que la siguiente película de la serie será un reboot, lo cual le daría a los escritores y directores la oportunidad de trabajar sin tener algún tipo de restricción. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Es difícil de decir. No lo sabes, realmente no lo sabes. No sabes cómo se unen. Simplemente no lo sabes. Porque con Top Gun tienes un actor icónico y brillante. Y cuántas películas hace antes de hacer Top Gun, no te lo puedo decir. Pero vamos a reiniciar Piratas, para que sea más fácil de armar porque no tienes que esperar a ciertos actores”.

Recordemos que desde hace tiempo se ha hablado sobre la posibilidad de ver un reboot de Piratas del Caribe protagonizado por Margot Robbie. Si bien por el momento no tenemos idea de quienes serán los actores seleccionados para esta nueva cinta, Bruckheimer, quien también es productor de la serie de Misión Imposible, ha dejado en claro que veremos algo completamente nuevo, por lo que Johnny Depp podría no regresar a la franquicia.

Por el momento, sabemos que Ted Elliot y Craig Mazin, co-creador de la serie de The Last of Us, están a cargo de la historia de esta nueva película de Pirates of the Caribbean. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este reboot aquí.

Nota del Editor:

Como un gran fan de la serie, me entristece que Johnny Depp ya no forme parte de este universo, pero al menos esto le daría a los escritores la oportunidad de experimentar con nuevas aventuras y personajes enfocados en expandir este gran universo.

