Confirman reboot de Piratas del Caribe

En 2022, el productor Jerry Bruckheimer reveló planes para no solo una, sino dos nuevas películas de Piratas del Caribe, con Margot Robbie adjunta para liderar una de ellas. Este anuncio planteó preguntas sobre la futura participación de Johnny Depp en una franquicia que él había llegado a simbolizar. Bruckheimer reveló que ninguno de los dos guiones tenía a Depp como protagonista, y parecía que el que tenía a Robbie iba a ser postergado por el momento, ya que Disney estaba tomando una dirección diferente.

Si bien muchos expertos han especulado que la compañía podría estar reconsiderando esta decisión basándose en el éxito que Margot Robbie acaba de obtener en taquilla con la película de Barbie, nos hemos quedado preguntándonos qué podría deparar el futuro para la franquicia. Durante las primeras cinco películas de Piratas del Caribe, el nombre de Johnny Depp era sinónimo de la serie, y su interpretación del Capitán Jack Sparrow se convirtió en un fenómeno cultural.

Sin embargo, después de las batallas legales discutidas anteriormente y de que Disney esencialmente diera la espalda al actor, hubo un aumento significativo en la crítica. La incertidumbre en torno al regreso de Johnny Depp a Piratas del Caribe 6 persistió, con Sean Bailey de Disney manteniéndose “sin compromiso” sobre su participación.

Dado el estado de reinicio de la película, existe la posibilidad de que la franquicia opte por un nuevo comienzo sin el personaje de Depp a pesar de su gradual regreso a la industria del entretenimiento, que incluye una nueva película titulada Jeanne Du Barry y, por supuesto, su continua gira con su banda Hollywood Vampires.

En el siempre cambiante panorama de Hollywood, todo sigue siendo posible. Sin embargo, Craig Mazin, el creador de la exitosa serie de HBO, The Last of Us, presentó una idea para una sexta película de Piratas del Caribe, que se rumora que será un reinicio. Recientemente habló sobre el guion en una entrevista. Para sorpresa de todos, Disney aceptó el concepto y comenzó el desarrollo, incluida la creación de “un guion prometedor”. El progreso en Piratas 6 se detuvo debido a la huelga en curso de los guionistas, una situación que podría persistir hasta que el Sindicato de Escritores de América llegue a un nuevo acuerdo con los estudios cinematográficos.

Muchos fanáticos han expresado que no verán una película de Piratas que no incluya a Johnny Depp. Aunque ni el actor ni la compañía han descartado por completo la idea de un regreso, ya hay producciones en marcha para seguir adelante sin Depp, y parece que desde la perspectiva de Disney, al menos por ahora, nada ha cambiado.

Vía: Inside the Magic

Nota del autor: Indudablemente Depp es sinónimo de Piratas del Caribe, pero fuera de toda controversia, creo que su saga ya terminó y sería interesante ver a Margot Robbie (otra vez) liderando una trilogía con algún cameo de Depp.