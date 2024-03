Nintendo Switch 2 ya contaría con nombre definitivo

El inicio de año ha estado un poco modesto en cuanto a lanzamientos de Nintendo, dado que en el pasar de estos dos meses solo hemos visto algunos juegos que parecieran ser la espera por un evento más grande, y eso puede significar que la siguiente consola de la empresa ya está cerca. Pues para empezar, en febrero solo se ha lanzado un showcase especial enfocado en socios, dejando de lado anuncios que podría resultar llamativos para los fanáticos más acérrimos a personajes como Link, Mario, entre otros.

Mientras el anuncio sucede, los rumores en torno al dispositivo no se han hecho esperar, incluyendo el supuesto nombre que tendrá, y es que en el canal de Youtube conocido The Mic Will Experiement se ha compartido cierta captura curiosa que se ha distribuido en forma de encuesta. En la misma aparece un nombre que dice “Switch Attach”, dando a entender que la propia empresa está preguntando a la gente cómo les gustaría que se llamara el siguiente paso en el mundo de las consolas.

Aquí la captura:

Con la revelación, los fans no han hecho más qué especular el significado de todo, y sobre todo, tratar de adivinar en qué momento se hará la presentación del aparato, dado que aún hay dos fechas más para poder hacerlo, ya sea durante los eventos de verano o hasta septiembre/octubre, que es cuando se acostumbra tener algún directo. Mientras tanto, habrá que esperar por más noticias y claro, los rumores seguirán surgiendo, algunos podrían cumplirse pero otros quedarse fuera del radar.

Vale la pena mencionar, que se ha hablado de un retraso en cuanto a la salida de la consola, pues estaba planeada para este 2024, pero por cuestiones de preparar muchos juegos se habría pasado a 2025. Además, coincide que también será el aniversario 40 de Super Mario, por lo que buscarían estrenar hardware con un nuevo título del plomero en tres dimensiones. Hasta que esto se cumpla o no, se mantiene como especulación.

Nota del editor: Es definitivo que pronto tendremos la siguiente consola, dado que este año se cumplen siente aniversarios de la misma, y ese es el ciclo que más o menos se ha ido manteniendo. Entonces, es posible que la empresa se tenga muy en secreto la revelación.