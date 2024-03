Final Fantasy XVI ya casi llega a PC

En junio del año pasado, Final Fantasy XVI llegó al mercado como una exclusiva de PlayStation 5. Después de un tiempo, Square Enix confirma que este aclamado título también estará disponible en un futuro. Aunque por el momento no hay una fecha exacta para esto, Naoki Yoshida, productor de esta entrega, ha compartido más información al respecto.

Por medio de una entrevista con GameInformer, Yoshida ha revelado que el desarrollo de Final Fantasy XVI para PC va por buen camino, y aunque por el momento no puede compartir información precisa, ha señalado que su equipo está haciendo todo lo posible para entregarle a los fans la experiencia que se merecen. Esto fue lo que comentó al respecto:

“En términos de dónde nos encontramos actualmente en el desarrollo, estamos tratando de determinar las etapas finales de optimización en este momento. El momento en que podamos lanzar la versión para PC podría depender de eso: los requisitos del sistema y las especificaciones para PC que necesitarán los jugadores, así que estamos tratando de resolverlo. Naturalmente, [las especificaciones de la PC] parecen ser algo altas. En términos de cuándo saldrá o cuándo podremos anunciarlo, me gustaría pedir más tiempo para eso. Y para hacer eso, también estamos buscando lanzar una demostración para la versión para PC. Nuevamente, no podemos hablar demasiado en términos de detalles sobre cuándo saldrá; creo que en un poco más de tiempo estaremos en un mejor lugar para anunciar cosas. Pero una cosa es segura: no será muy lejano en el futuro; No será un año, no será dos años, probablemente será más corto que eso, así que estad atentos”.

Junto a esto, ha confirmado que hay planes para proporcionarle a los usuarios de PC un demo de Final Fantasy XVI, algo que les dará a los desarrolladores una idea del tipo de problemas que tienen que arreglar y apartados que necesitan mejorarse antes de su lanzamiento oficial en un futuro aún no determinado.

Por lo mientras, solo nos queda esperar a que The Rising Tide, la segunda expansión para Final Fantasy XVI esté disponible en algún punto de la primavera de este año. En temas relacionados, te contamos qué tal está Echoes of the Fallen, el primer DLC de este título. De igual forma, se dan los primeros detalles de lo que sería Final Fantasy XVII.

Nota del Editor:

Final Fantasy XVI es un gran juego. Aunque muchos debatieron si esta entrega puede ser considerada como parte de Final Fantasy o no, esto no tiene mucho sentido, puesto que hay muchos elementos que dejan muy en claro que este título es tan Final Fantasy como la séptima o décima entrega.

Vía: GameInformer.