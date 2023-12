Pese a lo que uno llegó a pensar en su momento, Square Enix aún no termina con Final Fantasy XVI. En su momento, todos llegamos a pensar que la historia de Clive y compañía había llegado a su fin, y no había forma de que un DLC o secuela estuviera en desarrollo. Sin embargo, esto, como ya lo saben, no es así. Si bien ya sabíamos que dos expansiones para esta entrega ya estaban en desarrollo, no fue sino hasta The Game Awards la semana pasada que por fin tuvimos un vistazo al contenido adicional. El primero de estos, conocido como Echoes of the Fallen ya está disponible, y aquí te decimos si vale la pena o no.

Para comenzar, Echoes of the Fallen se lleva a cabo momentos antes de la batalla final contra Origin, por lo que este contenido se encuentra en una partida que ya tengas avanzada. Sin embargo, esta historia adicional no tiene un gran peso en la historia o el arco narrativo de Clive. En su lugar, aquí se nos presenta una aventura adicional que se encarga de expandir el ya de por sí gigantesco contexto sobre este mundo. Tras la aparición de una serie de cristales negros, nuestros héroes tendrán que embarcarse en una aventura para descubrir de dónde vienen estos productos, y evitar que lleguen a las manos del mundo en general.

Esto lleva a Clive y compañía a un calabozo adicional enfocado por completo al combate. Aquí es donde la mayor parte de la aventura se lleva a cabo. Si bien esta nueva locación se ve tan espectacular como el resto del juego principal, el contenido de Echoes of the Fallen se puede llegar a sentir muy corto. La expansión tiene una duración de dos o tres horas, y más allá de esta locación adicional, no hay algún agregado que cambie por completo a la forma en la que jugamos. Nuestras habilidades son las mismas, y no se agrega algo más al combate. Junto a esto, el diseño de esta dungeon está a la par del resto del título, es decir, es sumamente lineal, con una serie de cuartos que solo nos presentan enemigos para derrotar.

Eso sí, la dificultad es mucho mayor. Los mini-jefes y el jefe al final del calabozo pueden llegar a ser un mayor reto que incluso Origin, por lo que todos aquellos que deseaban sacarle el mayor proyecto al fantástico sistema de combate, lo pueden hacer aquí. Para hacer esta aventura un poco más atractiva, Echoes of the Fallen también agrega un par de nuevas armas, entre ellas, la Buster Sword de Cloud, así como música extra para que la escuches en el escondite.

Lamentablemente, más allá de volver a pasar el DLC en el modo de Final Fantasy, no hay un gran incentivo para rejugar Echoes of the Fallen. Todo lo que tiene este contenido para nosotros lo puedes ver en cuestión de horas. Esto puede ser decepcionante para más de una persona, especialmente considerando su precio. A diferencia de God of War Ragnarok: Valhalla, esta expansión cuesta $10 dólares, lo cual no es un mal precio para el tipo de contenido que aquí se nos ofrece. Junto a esto, también está disponible un pase de temporada, el cual no solo incluye esta experiencia adicional, sino que también nos dará acceso a The Rising Tide, el cual llegará en algún punto de la primavera de 2024.

Para todos aquellos que amaron la experiencia base de Final Fantasy XVI, este DLC es algo que deben de tener. No solo nos da más contenido, sino que también proporciona una buena excusa para volver a disfrutar del viaje de Clive, especialmente para todos aquellos que no obtuvieron todos los trofeos, o no han disfrutado del modo Final Fantasy.

Este es un pequeño dulce que nos prepara para la llegada de The Rising Tide, el cual claramente se ve cómo el siguiente gran paso para Final Fantasy XVI. Es un agregado para todos los fans, pero aquellos que no fueron tan fans de esta entrega, será mejor que se esperen por completo al próximo DLC. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Final Fantasy XVI.