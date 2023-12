TLOU Part II: Remastered confirma el apellido de Ellie

En el mundo de The Last of Us han habido cosas que nunca se confirmaron en el primer juego, el más claro era el apellido del protagonista, Joel Miller, pues durante todo el videojuego solo se mencionaba su nombre pero jamás se dijo otra cosa, detalle que se arregló en los primeros minutos del segundo título. Y a pesar de que este dato quedó claro, todavía estaba en el aire la pregunta respecto a quien heredó el papel principal, Ellie, pues en ningún momento de los juegos se ha dicho el apellido dejado por sus padres.

Cabe aclarar, que el propio Neil Druckmann de Naughty Dog ya ha dicho que este es “Williams”, esto mediante documentos de diseño de los juegos y también el manual en Japonés, pero nunca se ha hecho mención del mismo en los propios. Y ahora la información se nos va a confirmar en la versión remasterizada de Part II, pues en el video del nuevo Roguelike llamado No Return, se puede ver a la chica usando un uniforme en el que se ve escrito ” E. Williams”, manera de poner el nombre de alguien en uniforme militar.

Respecto a The Last of Us Part II: Remastered, este contará con algunos añadidos bastante interesantes como el modo roguelike antes mencionado, algunas escenas adicionales que pueden nutrir de cierta manera la historia y también niveles que no llegaron a la versión final del juego. A eso se agregan personajes que nunca pudimos controlar más allá de Ellie o Abby, entre ellos Jesse, Lev, Dyna y algunos otros que se relacionan a la historia principal.

Recuerda que este videojuego se lanza el próximo 19 de enero de 2025 para PS5. Quien ya cuente con la versión de PS4 puede actualizar por $10 dólares.

Vía: IGN

Nota del editor: Aunque suene como dato irrelevante, el conocer el nombre completo de algunos personajes te ayuda poco más a conectar con los mismos. Así que, esperemos que en el tercer juego finalmente digan el apellido en voz alta, pues valdría pena que se haga aún más canon.