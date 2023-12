The Last of Us Part II: Remastered es defendido por su director

Hace algunas semanas atrás se hizo un anuncio que sacudió al mundo de los videojuegos por razones negativas, y eso fue la revelación de The Last of Us Part II: Remastered, el cual se trata de una remasterización del título que vimos en PlayStation 4 en 2020, pero con mejoras gráficas y de rendimiento gracias a las bondades de PS5. A eso se le añaden modos de juegos que parecen prometedores, entre ellos un Roguelike que ya ha mostrado sus primeros minutos en video.

A pesar de que es un proyecto que le ha agradado a cierto público el traer a la vida a este juego de nuevo, hay gente a la cual no le parece buena idea que le den un tratamiento adicional, ya que lo consideran como un copia y pega que solo corre a mayor resolución y taza de cuadros. Sin embargo el director del mismo no piensa así, por lo que ha salido a defender la obra, y el por qué está justificado que se ponga a la venta nuevamente.

Esto es lo que mencionó Matthew Gallant de Naughty Dog al respecto:

Para los jugadores para quienes eso no es un empate, ahí es donde tenemos este tipo de mezcla heterogénea de otras características que creo que atraerán a diferentes personas. No hay ninguna revelación impactante para nada, pero si realmente quieres tener una idea completa de lo que podría haber sido […] hay un montón de cosas que me encantan de Lost Levels, no solo podrás jugarlos en un modo pre- alpha afirma que la mayoría de los jugadores nunca han jugado, y creo que en realidad podría ser bastante revelador para los jugadores saberlo. Sigue siendo una historia increíble.

Menciona que realmente lo único que la gente hace queja es de mejorar las cuestiones de calidad, pero que nadie habla de los elementos extra del mismo como nuevos avatares por usar, el roguelike llamado No Return que cuenta con una dificultad bastante avanzada. Y claro, habrá niveles que se descartaron del juego final, y eso haría que el proyecto valga la pena de volver a jugarse, y mucho más para quienes nunca lo probaron en su día y cuentan con un PS5.

Recuerda que The Last of Us Part II: Remastered se lanza el 19 de enero en PS5.

Vía: Games Radar

Nota del editor: La verdad no debería haber problema con que se lance este videojuego, después de todo quienes ya lo tengan en PS4 pueden pagar 10 dólares por hacer la actualización. Además, nadie está obligado realmente a llevar a cabo la compra del mismo.