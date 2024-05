¿Cuándo llegará Call of Duty a Xbox Game Pass?

Call of Duty es una de las franquicias más redituables en la industria de los videojuegos. Incluso cuando un título obtiene una recepción negativa por parte de la crítica, las ventas son altas, al grado de que en la lista de los juegos más vendidos de cada año encontramos a uno de estos juegos. Ahora, muchos esperan con ansias la llegada de la franquicia a Xbox Game Pass. Sin embargo, parece que esto podría no suceder al final del día.

De acuerdo con un nuevo reporte por parte de The Verge, Xbox está debatiendo el llevar las nuevas entregas de Call of Duty a Game Pass día uno. Aquellos que se oponen a la idea, argumentan que los ingresos de Call of Duty para Activision Blizzard y, por extensión, Microsoft, se verían afectados severamente por el lanzamiento en este servicio de suscripción.

Pese a que la compra de Activision Blizzard se anunció hace más de un año, y se completó hace un par de meses, por el momento no hay una gran oferta de estas compañías en Game Pass, más allá de Diablo IV. Aunque la posibilidad de ver el siguiente Call of Duty día uno en este servicio aún está en el aire, es extraño que entregas clásicas aún no estén disponibles, especialmente considerando que las propiedades de ZeniMax Media no tardaron en llegar a esta plataforma.

Este reporte deja en claro las contradicciones de Xbox con Game Pass. Al tratarse de una franquicia tan grande e importante, Call of Duty podría aumentar el número de suscriptores de Game Pass, pero esto también significa que una enorme cantidad de dinero que solo se consigue con pre-órdenes, ediciones deluxe y contenido adicional, se perdería. Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con Call of Duty en un futuro. En temas relacionados, Xbox Game Pass aumentaría de precio. De igual forma, Xbox Game Pass no tuvo un crecimiento en el último año.

Nota del Autor:

Xbox está entre la espada y la pared en este tema. Llevar Call of Duty a Game Pass significaría un aumento de suscriptores, pero también significaría una pérdida de ingresos sustanciales. Sin embargo, si esto no se hace, sería una contradicción clara al modelo que han empujado en los últimos años.

Vía: The Verge