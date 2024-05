El precio de Xbox Game Pass volverá a aumentar

No es un secreto que la situación en la que se encuentra Xbox y Microsoft es más que complicada. Después de gastar miles de millones de dólares en la adquisición de ZeniMax Media y Activision Blizzard King, la compañía parece que no está del todo contenta con los equipos que compraron, lo cual llevó al cierre de Tango Gameworks, Arkane Austin, Alpha Dog Games y Roundhouse Studios el día de ayer. Ahora, todo parece indicar que el precio del Xbox Game Pass aumentará, y es probable que el siguiente Call of Duty no esté disponible día uno en este servicio.

De acuerdo con un nuevo reporte por parte de The Verge, Microsoft está considerando aumentar el precio de Xbox Game Pass Ultimate una vez más. Esto no es todo, puesto que existe la probabilidad de que el nuevo Call of Duty no esté disponible día uno en este servicio, puesto que los ejecutivos creen que los grandes ingresos que representa el siguiente título en la serie de Activision se pierdan al estar disponible en el servicio de suscripción.

Como ya se ha mencionado en el pasado, el crecimiento de Xbox Game Pass se ha estancado, y al aumentar el precio de la suscripción y no poner uno de los juegos más populares del mundo día uno, suena como un plan para el desastre. Por si fuera poco, se ha mencionado que Senua’s Saga: Hellblade II, el cual estará disponible en solo unas semanas en Xbox Series X|S y PC, también llegaría a PlayStation 5, esto con el objetivo de cumplir las expectativas de ventas del título de Ninja Theory.

Ahora, es importante mencionar que por el momento no hay información oficial sobre algunos de estos tres puntos. Sin embargo, tampoco hay pruebas que apunten a que esto no sucederá en un futuro. El cierre de Tango Gameworks, el cual nos entregó el aclamado Hi-Fi Rush, deja en claro que por el momento es un completo misterio la dirección que planea tomar Xbox con sus propiedades.

The Verge también asegura que múltiples empleados dentro de Xbox no están seguros de lo que sucederá con ellos en un futuro, y se esperan más despidos en un futuro. Mientras que los reportes indican que las ventas del Xbox Series X|S van para abajo, que las suscripciones de Game Pass se han estancado, y que los juegos no cumplen con las expectativas de ventas, la división de Microsoft sigue reportando grandes ingresos. Sin embargo, la realidad nos muestra que este “éxito” se está logrando a costa de todos los despidos que hemos visto en los últimos meses.

Además del cierre de los cuatro estudios de ZeniMax Media, algo que también llevará a muchos despidos, a principios de año se reportó que casi dos mil empleados de Activision Blizzard perdieron su empleo. De esta forma, queda claro que la estrategia comercial de Xbox es confusa, incluso para aquellos que trabajan dentro de ella. En temas relacionados, fans comienzan boicot contra Xbox. De igual forma, jefe de Arkane Lyon ataca a Xbox por el cierre de estudios.

Nota del Autor:

Xbox ha llevado a cabo una comunicación muy confusa en los últimos meses. Mientras se reportan ingresos sustanciales, todo lo demás demuestra que la situación en la división de Microsoft es todo menos óptima. Parece que la clave para el secreto de la compañía es despedir empleados y evitar gastar dinero en producciones que valen mucho la pena.

Vía: The Verge