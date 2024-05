El cierre de cuatro estudios, incluidos Tango Gameworks y Arkane Austin, por parte de Xbox ha sido criticado en las últimas horas. Una de las voces que han expresado su descontento es Dinga Bakaba, jefe de Arkane Lyon, quien ha señalado que esta decisión se siente como “una maldita puñalada en el estómago”.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Bakaba dejó en claro su descontento con Microsoft. Recordemos que tras la compra de ZeniMax Media, Arkane Austin y Arkane Lyon se sumaron a la lista de los Xbox Game Studios. Pese a su posición, demostró estar en contra del cierre de los cuatro estudios, y todos los despidos que esto ocasiona. Esto fue lo que comentó al respecto:

Don't throw us into gold fever gambits, don't use us as strawmen for miscalculations/blind spots, don't make our work environments darwinist jungles. You say we make you proud when we make a good game. Make us proud when times are tough. We know you can, we seen it before.

