Fans hacen boicot contra Xbox por los estudios cerrados

Esta mañana se dio un anuncio que muchos no venían venir, y eso fue el cierre de algunos estudios propiedad de Xbox, incluyendo el destacado Tango Gameworks, compañía que ha creado juegos destacados como la franquicia de The Evil Within y también Hi-Fi Rush!. Tras esto, muchas personas del entorno han compartido sus opiniones en Twitter, pero quienes se consideran líder de opinión han tenido un impacto más grande con la comunidad.

El youtuber conocido como Fritanga Plays, ha hecho un directo en el cual habla del tema con estos estudios que cerraron o que también absorbieron a los miembros para trabajar en otros apartados, destacando que los cerrados de Bethesda fueron los que realmente afectaron en la industria. Incluso en las redes sociales ha hecho la pregunta a los seguidores, en la cual qué pasaría si todos a la vez dejaran de pagar la suscripción de Game Pass, y diversas opiniones han salido a flote.

You know if everyone just cancelled gamepass all together at once how much panic do you think would happen at Microsoft headquarters? 😈 — freetanga (@thicc_stick_boi) May 7, 2024

¿Saben que si todos cancelaran Gamepass juntos a la vez, cuánto pánico crees que se produciría en la sede de Microsoft?

I’m sure every content creator who took a big diarrhea dump over Redfall, will be making a long tribute video to the loss of Arkane Austin. — PashkaPlays (@PashkaPlays) May 7, 2024

Estoy seguro de que todos los creadores de contenido que sufrieron una gran diarrea por Redfall harán un largo video tributo a la pérdida de Arkane Austin.

Mine is going to end in 1 week not going to sub at all — David (@davidvgz) May 7, 2024

El mío terminará en 1 semana y no se substituirá en absoluto.

Looks like i did the right decision switching to playstation great decision better games better qaulity — WeOwnYou (@jonatha55895238) May 7, 2024

Parece que tomé la decisión correcta al cambiar a PlayStation. Excelente decisión, mejores juegos, mejor calidad.

I shit you not, they'd literally just shutdown or sell everything, but Activision. — 2024 IS WILD (News) (@2024isWild) May 7, 2024

No te jodo, literalmente cerrarían o venderían todo, excepto Activision.

I don't think Xbox players have even close to the amount of organization that hell divers two players had. — Jelly (@JJellyGames) May 7, 2024

No creo que los jugadores de Xbox tengan ni siquiera la cantidad de organización que tenían los dos jugadores de Hell Divers.

Por ahora, no se menciona si este número de ex empleados vendrá dentro de las 1,900 personas contempladas que se confirmaron a inicios de 2024, o si se va a hacer una sumatoria para que lleguen al total de 2,000, por lo que habrá que conocer los resultados finales de lo que está haciendo Xbox. Definitivamente, los seguidores de la marca no están contentos con estas decisiones, sobre todo porque personas talentosas han quedado fuera de la ecuación.

Nota del autor: La situación es bastante complicada con los cierres de estudios, y ahora da mucho miedo que cualquier proyecto no alcance las expectativas de ventas. Podría ser que ofrecer todo en Game Pass de día uno no sea una idea tan precisa, más por las ventas de juegos que se pierden en el proceso.