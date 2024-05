Ex presidente de Blizzard sale en defensa de Microsoft y Xbox

La situación para Xbox y Microsoft se ha puesta tensa en la mañana del 7 de mayo de 2024, dado que se anunciaron el cierre de algunos cierres importantes de la empresa, entre ellos Arkane Austin, Tango Gameworks, Alpha Dog Studios y Roundhouse Games, quienes presuntamente perderán el trabajo. Y ante esta noticia muchos comentarios han salido a la luz, incluyendo los de personas que antes laboraban en la empresa, y llama mucho la atención que uno de ellos precisamente ha salido en defensa de la decisión.

Mediante un hilo de redes sociales, el ex CEO de Blizzard, Mike Ybarra, ha mencionado que Phil Spencer debe estar sufriendo como todos al saber que se llegó a este punto, añadiendo que tal vez la cosa viene de directivos que van más allá de su propio poder, y que entiende la responsabilidad que es tener que decirle adiós a equipos y trabajadores.

Acá todo lo que dijo:

I see a lot of shots at Phil over today's Xbox announcements. I get it. But knowing him as a human, I know this hurts him as much as anyone else. I can't speak for all of the leadership there, but I do know him and I do know what he is likely going through.

I'm not trying to…

— Mike Ybarra (@Qwik) May 7, 2024