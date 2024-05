El supuesto port de Hi-Fi Rush! para Switch estaría en peligro

Las noticias del día de hoy se han vuelto un poco problemáticas para el entorno de Microsoft y Xbox, y es que esta mañana se anunció el cierre de cuatro estudios de la empresa, dos de ellos muy importantes para la división de Bethesda, hablamos de Arkane Austin y Tango Gameworks. Hablando del creador de Hi-Fi Rush!, se han comentado algunas cosas que pueden afectar incluso al público de Nintendo, dado que este suceso inesperado puede poner en duda que este juego de ritmo salga a la venta en Switch.

Según comunicó a los estudios afectados Matt Booty, responsable de Xbox Game Studios, en un correo electrónico de la empresa , Tango Gameworks cerrará junto con Arkane Austin y Alpha Dog Studios. Y con esto en mente, es posible que algunos juegos dejen de estar disponibles, o que al menos ya no se vendan en las plataformas que aún no han sido anunciados, por lo que los fans se han asustado con esto, pero que al final queda en el aire.

Microsoft Closes Redfall Developer Arkane Austin, HiFi Rush Developer Tango Gameworks, and More in Devastating Cuts at Bethesda https://t.co/OafLtsK24L pic.twitter.com/llOxWeaanu

— Wario64 (@Wario64) May 7, 2024