La reputación de Phil Spencer, jefe de Xbox, ha decaído sustancialmente en el 2024. A principios de año se dio a conocer que 1,900 de Activision Blizzard perdieron su trabajo. Después, títulos que se habían posicionado como insignias de la compañía, llegaron a otras plataformas. Por último, esta semana se anunció el cierre de Tango Gameworks y otros tres estudios más. Ante los ojos de muchas personas, Spencer es el responsable, y una persona decidió atacar al director en Fallout 76, destruyendo por completo su campamento.

Desde hace unas horas, se ha viralizado un post en donde se ha revelado que el campamento de Phil Spencer en Fallout 76 ha sido destruido. Antes del 2024, estuvo pudo verse como un fuerte ataque que llevaría a la comunidad a buscar y atrapar al malhechor. Sin embargo, hoy en día es celebrado como una forma de protesta en contra de las decisiones que ha tomado Xbox a lo largo de este año, incluso cuando la persona responsable no lo ve de esta forma.

En una entrevista con Kotaku, real1090jake, responsable por tirar una bomba en el hogar de Phil Spencer, reveló que esta era su intención desde el momento que terminó la campaña de Fallout 76 hace un par de semanas, y fue una coincidencia cumplir con su objetivo durante un periodo turbulento para Xbox. Esto fue lo que comentó al respecto:

“No es mucho, ya que he estado planeando atraparlo por un tiempo para ver si aceptaría pelear. Intentar derrotarlo fue solo un objetivo personal para mí después de terminar la misión principal. Él era el jefe final a mis ojos. En un RPG prefiero ser el malo. Bromeé acerca de atacarlo porque hirió nuestros sentimientos… [pero] ha sido mi misión semanas antes. Este fue un ataque calculado jajaja. No tengo ningún problema con Phil. Phil es genial, Fallout 76 es genial”.

Incluso si real1090jake no planeó este ataque como una forma de protesta por el reciente cierre de Tango Gameworks y Arkane Austin, gran parte de la comunidad ha tomado este suceso como un estandarte, y una clara demostración de que la reputación de Phil Spencer ya no es la misma de antes. En temas relacionados, Senua’s Saga: Hellblade II llegaría a PlayStation 5. De igual forma, ex-trabajador de Xbox recibe un regalo de mal gusto.

Nota del Autor:

Está claro que la reputación de Phil Spencer ya no es la misma de antes. Las decisiones que se han tomado en Xbox, ya sea que él fuera el responsable o no, tienen que tener una cara para el público, y en esta coacción fue Spencer, y es probable que no pueda recuperarse de este golpe.

Vía: Kotaku