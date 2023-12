Steve Jobs tenía un equipo dedicado a abrir cajas

El unboxing de un producto es algo que damos por sentado. Es parte de la experiencia, pero hay muchos que no piensan mucho de esto, principalmente por lo sencillo y fácil que esto puede llegar a ser hoy en día. Sin embargo, hay una ciencia detrás de esto, al grado de que Steve Jobs creó un equipo específicamente para encontrar la mejor forma de abrir una caja de Apple.

En un reciente documento compartido por Inc., se ha revelado que Steve Jobs creó un equipo con la tarea de encontrar la mejor forma de abrir una caja. Aunque esto puede sonar ridículo para algunas personas, esto es parte de la experiencia que ofrece Apple. Con esto nos referimos a que este proceso tiene que ser sencillo, y mostrarnos lo más importante primero.

Cuando abrimos cualquier caja de Apple, este proceso no solo es sencillo, sino que también nos enseña inmediatamente el producto que compramos. No hay un sin de manuales primero, o algún aditamento que le robe la atención al iPhone o Mac que has comprado. Si bien se desconoce si este equipo sigue vigente, ya que bien se pudo integrar a la división de marketing, es innegable el legado que le han dejado a la compañía.

Nota del Editor:

Por extraño que suene, este tipo de equipo tiene mucho sentido. Si bien hoy en día ya no son tan necesarios, no se puede negar su importancia a gran escala. Sin ellos, quizás la imagen de Apple no sería lo que es hoy en día. Espero que el grupo de cajas siga vivo dentro de la compañía.

Vía: Inc