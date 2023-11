Lanzarán serie documental de John Lennon para Apple TV

Algo que conlleva el ser famoso, es tener ciertas personas que se obsesionan con los logros de la figura a tal punto de acosarlas en algún momento que se lleve a cabo a un evento público, y eso precisamente lo que le pasó a uno de los músicos principales de The Beatles, John Lennon. Y es que uno de sus fanáticos con problemas mentales logró dar con él y desgraciadamente acabar con su vida hace bastantes años atrás en el tiempo.

Es evidente que con esta tragedia haya quienes quieren hacerse con algo de dinero, y por eso mismo se ha confirmado la serie documental con el nombre de John Lennon: Murder Without a Trial , la cual se centra en la vida previa del artista hasta este fatídico día. Obviamente, se usará metraje real, el cual se ha conservado hasta este momento, pero también interpretaciones con actores para dar un poco más de drama a este hecho que pasó a la historia como una de las peores tragedias de la cultura pop.

La serie tendrá como directores a Nick Holt y Rob Coldstream, quienes ya cuentan con algún tipo de experiencia en estas historias donde se mezclan pequeños guiones, pero que también se incorporan elementos tal cual están registrados en documentos y grabaciones. Por su parte, habrá de testimonios de gente que estuvo en el lugar de los hechos, así como de allegados al cantante, esperando que tal vez personas como Paul McCartney den algún tipo de testimonio.

Aquí puedes ver su tráiler:

El documental será narrado por Kiefer Sutherland, actor que pareció en películas como Stand By Me y The Lost Boys. Por lo que tendrá su cierto grado de calidad. Lo mejor, es que los fanáticos de su música no tendrán que esperar mucho tiempo para echarle un ojo, y eso es porque se va a estrenar el próximo 6 de diciembre. La plataforma elegida para recibir a John Lennon: Murder Without a Trial será ni más ni menos que Apple TV+.

Vía: Youtube

Nota del editor: Me llama la atención que este tipo de cosas salgan a la luz, ya que el contenido perdido siempre vale la pena verse. Entonces no me lo voy a perder por nada del mundo.