Paul McCartney dice que habrá un nuevo disco de The Beatles, creado con la ayuda de la inteligencia artificial. McCartney, uno de los dos Beatles que siguen vivos, dijo que se utilizó IA para extraer las voces del difunto John Lennon de una pista previamente grabada.

Durante una entrevista con BBC Radio, se le preguntó a McCartney, de 80 años, cómo se ha utilizado la IA para replicar su voz joven e incluso “traer voces de vuelta desde la tumba”, imitando a los difuntos John Lennon y George Harrison.

“Es algo muy interesante”, dijo McCartney. “Es algo con lo que todos estamos tratando en este momento, tratando de lidiar con lo que significa”.

Admitió que no pasa mucho tiempo en internet, pero ha oído hablar de canciones producidas por IA que utilizan las voces de antiguos miembros de la banda.

“Todo eso es un poco aterrador, pero es el futuro”, dijo, añadiendo que tiene grandes usos. La IA es una tecnología que imita la inteligencia humana. Las máquinas aprenden a realizar tareas, como crear música, escribir informes y generar arte. Plataformas comunes de IA, como ChatGPT, responden preguntas y completan tareas con una precisión increíble. Pero la IA no está exenta de críticas, que señalan diversos problemas éticos vinculados a esta tecnología controvertida.

La influyente banda tuvo decenas de éxitos antes de separarse oficialmente en 1970, hace más de 50 años. Lennon, que entonces tenía 40 años, murió en 1980 después de ser tiroteado fuera de su apartamento en la ciudad de Nueva York; Harrison murió de cáncer de pulmón en 2001 a los 58 años.

McCartney dijo en el documental de 2021 “The Beatles: Get Back“, que trata sobre la creación del álbum de la banda de 1970 “Let It Be“, que un ingeniero de sonido utilizó IA para extraer las voces de la música de fondo.

“Teníamos la voz de John y un piano, y se pudo separar con IA. Le dijimos a la máquina: ‘Esta es la voz. Esta es una guitarra. Elimina la guitarra'”, dijo McCartney. “La canción en la que trabajamos es una demo que John tenía cuando estábamos haciendo el último álbum de The Beatles. Y recién la hemos terminado, se lanzará este año”, dijo. “Pudimos tomar la voz de John y hacerla pura a través de esta IA para poder mezclar el disco como se haría normalmente”. “Así que hay un lado bueno y un lado aterrador, y solo tendremos que ver a dónde nos lleva eso”, dijo McCartney.

Tampoco es la primera vez que la banda lanza trabajo después de separarse, incluyendo las canciones póstumas “Free As A Bird“, lanzada en 1995, y “Real Love“, lanzada en 1996, como parte de su exhaustiva retrospectiva de la antología. La viuda de Lennon, Yoko Ono, entregó una cinta de demostración que Lennon había etiquetado como “Para Paul” con las canciones a McCartney en 1995 y fueron reproducidas nuevamente por Jeff Lynne, según BBC News.

Vía: CBS News

Nota del editor: Estaba un poco preocupado sobre la calidad de la voz, pero parece que McCartney y compañía están utilizando elementos que ayudarán a la IA a reproducir la voz de Lennon de una manera aún más pura de lo que estamos acostumbrados a ver.