Inteligencia artificial gana concurso de fotografía

Actualmente la inteligencia artificial está más fuerte que nunca, eso se debe justamente a que hay todo tipo de programas que realizan acciones poco a poco más complejas y por ende, ejecutando trabajos que pueden reemplazarse sin ayuda de un humano. Esto en creación de guiones, audio, programación y también en los toques de fotografías.

Eso nos lleva a que el artista alemán llamado Boris Eldagsen rechazó un prestigioso premio de fotografía y reveló que su presentación fue generada por inteligencia artificial y que simplemente estaba tratando de generar algo de consciencia. Esto fue en los Sony World Photographer Awards con la imagen titulada Electricia, misma que le ganó a otras de gente reconocida.

Aquí la puedes ver:

El detalle es que esta se generó con se hizo con un software de inteligencia de la cual no se mencionó el nombre. Así al poco tiempo y antes de que le mandaran el premio, fue que admitió haber generado la imagen de esta manera, y que no va a aceptar el premio porque no es justo, llamando así un debate en el que se deben prohibir estrictamente estos métodos.

Aquí lo que mencionó en su blog:

Solicité como un mono descarado, para averiguar si las competencias están preparadas para que ingresen imágenes de IA. No lo están. Nosotros, en el mundo de la fotografía, necesitamos una discusión abierta. Una discusión sobre lo que queremos considerar fotografía y qué no. ¿Es el paraguas de la fotografía lo suficientemente grande como para invitar a las imágenes de IA a entrar, o sería esto un error? Con mi negativa del premio espero acelerar este debate.

A las pocas horas, la foto se ha retirado del sitio del concurso.

Vía: IGN

Nota del editor: La inteligencia artificial ha llegado realmente lejos, y eso puede ser un tanto terrible, más en temas de que ahora habría puestos de trabajo que cubrirá una máquina. Al menos por ahora contar noticias es algo que se mantiene a salvo.