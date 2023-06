Disney retrasa varias de sus películas

En estos últimos años los éxitos de Disney han sido un tanto modestos, pues si bien lanzan contenido de forma periódica, muchas de sus producciones no suelen destacar demasiado como en épocas pasadas. Y ahora, que se ha tenido un pequeño repunte gracias a cintas de Marvel, parece que no se ha tenido otra opción más que retrasar grandes promesas.

Todo empieza con la franquicia de Avatar, puesto que iba a ser una saga que se hiciera un poco más rápido, pero parece que habrá un retraso de un año respecto a la fecha que se nos dió con anterioridad, incluyendo hasta la quinta entrega. A eso se agrega que Marvel también tendrá estragos de dicha naturaleza, concretamente con las películas de Avengers.

Each Avatar film is an exciting but epic undertaking that takes time to bring to the quality level we as filmmakers strive for and audiences have come to expect. The team is hard at work and can’t wait to bring audiences back to Pandora in December 2025. pic.twitter.com/DrFX01qzTa

— Jon Landau (@jonlandau) June 13, 2023