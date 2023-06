Anuncian DLC para el shooter de Xbox, High on Life

En la presentación extendida de Xbox hoy, Squanch Games anunció High on Knife, un nuevo contenido descargable de pago (DLC) para su shooter en primera persona de 2022, High on Life. En una nueva publicación en Xbox Wire, el CEO y director de estudio de Squanch Games, Mike Fridley, confirmó que el DLC tiene lugar dos años después de los eventos del juego base y que “todo está totalmente bien hasta que Knifey recibe un paquete de su hogar. No preguntes cómo o por qué Knifey recibe correo. Es misterioso por una razón”.

La publicación de Xbox Wire también señala que el DLC introducirá nuevas armas. Una de ellas se llama Harper, con la voz de Sarah Sherman de SNL, y otra confirmada es B.A.L.L., que es “un extraño y pequeño cañón de pinball operado por un grupo de diminutos freaks que hablan en lenguaje incomprensible”, con la voz de Alex Robbins, el director narrativo de High on Life.

High on Life fue lanzado en diciembre pasado, como exclusiva de consola para las plataformas de Xbox y un lanzamiento el primer día en el servicio Xbox Game Pass de Microsoft. Pocos días después de su lanzamiento, Microsoft confirmó que High on Life se convirtió en el mayor lanzamiento de Xbox Game Pass en 2022, el mayor lanzamiento de Game Pass de terceros y el mayor lanzamiento de un juego para un solo jugador en Game Pass de todos los tiempos.

Sin embargo, algo que el tráiler no especificó es si el cofundador de Squanch Games, Justin Roiland, quien dio voz a Kenny en el juego base, repetirá su papel. A principios de este año, Roiland fue acusado de violencia doméstica. Tras la noticia, varias compañías rompieron lazos con Roiland, incluyendo Adult Swim, que anunció que había despedido a Roiland, quien co-creó el programa animado para adultos Rick and Morty, y anunció que reemplazaría sus roles en futuras temporadas. Squanch Games anunció que Roiland renunció a la compañía el 16 de enero de 2023. En marzo, los cargos contra Roiland fueron retirados.

High on Knife “próximamente”, según Squanch Games.

Vía: IGN

Nota del editor: Sigo pensando que este juego se inspiró en Skippy, la pistola parlante de Cyberpunk 2077.