El Niño y la Garza ya tiene fecha de estreno en México

El año 2023 está a punto de terminar, y eso significa que se esperan grandes películas para dar un cierre, ente lo más llamativo tenemos a la secuela de Aquaman, la cual se espera sea el resurgir de DC después de tantos desastres que se han lanzado a lo largo del año. Por otro lado, hay algo que no se esperaba para nada, y eso es el estreno de El Niño y la Garza, una de las cintas anime que ha generado varios premios a lo largo del mundo en diversos festivales de cine.

Para quien no lo sepa, esta cinta es la última dirigida por Hayao Miyazaki de estudio Ghibli, responsables de traer muchas historias que han encantado al público del mundo, entre las más conocidas están El Castillo en el Cielo, Se levanta el Viento y obvio, El Viaje de Chihiro. Teniendo aquí una propuesta más que podría ser lo último que veamos por parte de este cineasta y experto en animación.

La cadena de cines llamada Cinépolis confirmó la noticia hace poco, mencionando que al menos en México, la cinta se va a estrenar el próximo 25 de diciembre en una función especial anticipada y el 28 del mismo mes teniendo ya funciones generales para todos los asistentes.

Vean la sorpresa que les tengo: #ElNiñoYLaGarza, la nueva peli de #HayaoMiyazaki. Preestreno 25 de diciembre

pic.twitter.com/M1mIjHq7bQ — Cinépolis (@Cinepolis) November 29, 2023

Aquí la sinopsis de la película:

Un joven chico llamado Mahito, que echa de menos a su madre, se aventura en un mundo compartido entre los vivos y los muertos. Allí, la muerte tiene su final, y la vida encuentra un nuevo comienzo.



Hasta el momento no se ha confirmado sobre si tendrá doblaje o si será el idioma original. En esencia se esperan ambos, dado que Cinépolis se ha dedicado en brindar a la gente diversas opciones para que disfruten las obras como prefieran. Esto lo vimos con anterioridad con la película de Super Mario, la cual estuvo disponible en español, pero también en inglés para disfrutar las voces de actores reconocidos de hollywood.

Nota del editor: Esta película va a ser imperdible para quienes disfrutamos este tipo de animación, la verdad se merece llegar a las nominaciones del Óscar. Sin embargo, es posible que no gane este premio debido a que compite en la parte técnica con Spider-Man: Across The Spider-Verse.