The Game Awards rompió su récord de audiencia en 2023

Hace un semana se ha llevado a cabo la edición 2023 de The Game Awards, premiación a los videojuegos que tuvieron más relevancia en el año, donde Baldur’s Gate 3 arrasó básicamente con todo lo que se le puso enfrente incluyendo a la entrega del año. Este evento ha crecido poco a poco desde que inició hace ya mucho tiempo, y en esta ocasión se rompieron récords de audiencia, puesto que su importancia mediática es algo que suena hasta en los medios no muy convencionales.

Según lo mencionado por los portales, la entrega generó aproximadamente 118 millones de espectadores en vivo en todo el mundo, un 15% más que la edición de 2022. Las festividades se llevaron a cabo en vivo desde el Peacock Theatre en Los Ángeles a través de más de 30 plataformas, entre ellas YouTube, Twitch, Facebook, TikTok Live, X (Twitter), Steam, WeChat, Bilibili, Huya, DouYu, Xiaohongshu e Instagram Live. Por su parte, más de 17.000 creadores de contenido y personas influyentes en transmitieron el programa para que los fans vieran sus reacciones.

Hablando específicamente de la plataforma Youtube, la transmisión experimentó un aumento del 53% en su pico año tras año a más de 900.000 emisiones en vivo simultáneas. En general, en YouTube la entrega de premios aumentó un 35 % a más de 1,7 millones de transmisiones simultáneas máximas. En Twitch, el co-stream aumentó un 24% año tras año, con más de 13,680 creadores emitiendo conjuntamente el show; la audiencia máxima en Twitch alcanzó los 1,94 millones, con un tiempo total de visualización en vivo de un 10 % más que en 2022.

Algo que ha llamado la atención, es que en esta ocasión no se dieron algún tipo de errores en la celebración, esto después de que un desconocido se coló el año pasado en el discurso de FromSoftware cuando recibió su premio por Elden Ring. De igual manera, no hay nada de que estar exentos al 100%, ya que en muchos momentos se interrumpió el discurso de desarrolladores importantes de la industria al poner música con volumen muy fuerte, algo que no ha gustado a los fanáticos.

Por ahora no se ha confirmado la edición de 2024, pero si hay Summer Game Fest, es lógico que la premiación no va a faltar.

Vía: Variety

Nota del editor: Este número podría crecer año con año, ya que siempre hay gente que se suma a los videojuegos al cumplir cierta edad, entonces no será novedad que en el 2024 haya mucho más audiencia que la vista en 2023. Pero al final será cuestión de esperar.