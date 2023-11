Se anuncia edición especial de lujo de Baldur’s Gate 3

Este año un solo juego ha tomado sorpresa al mundo, ese el Baldur’s Gate 3, del cual no se esperaba demasiado pero con el boca a boca entre los fans fue subiendo en popularidad, hasta tal punto que hubo gente que lo jugó a pesar de no conocer ni el nombre de la franquicia. A eso suma que las versiones de consolas se han convertido en las más populares, y con cada gran producto, era lógico que la mercancía no iba a faltar, y el día de hoy anunciaron algo muy especial para fans.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, Larian Studios, confirmó que habrá edición física del videojuego y lo mejor es que será de coleccionistas. Esta incluye 32 stickers, un póster, soundtrack, caja edición especial, mapa del mundo y dos parches con logos del juego. En cuanto a los discos, para sorpresa de muchos, encontrarán que la versión de PS5 cuenta con dos Blu Rays y en el caso de Xbox con tres; en PC hay disco de instalación.

Aquí puedes echarle un ojo:

Playable-on-disc? Must be the Baldur's Gate 3 – Deluxe Edition. Preorder: https://t.co/LJJG5IGOG8 The Deluxe Edition for PS5, Xbox, and PC includes the Digital Deluxe edition, as well as exclusive physical feelies, including a 3-disc OST, map, and more – all for $79.99. pic.twitter.com/QjXDIIgU2A — Larian Studios (@larianstudios) November 16, 2023

Vale la pena mencionar, que esta edición por ahora se encuentra en pre-orden, es decir que el usuario no la va a recibir a los pocos días de haberla adquirido, sino que debe esperar hasta el día de lanzamiento oficial de la misma edición. Según lo mencionado por la página oficial, el precio es de unos $80 USD, incluye ya lo mencionado y se empezará a distribuir a quienes la encargue a partir del primer cuarto del 2024, es decir, entre enero y marzo del mismo año.

Baldur’s Gate 3 ha tomado tanta popularidad, a tal punto de que se ha posicionado en los nominados a juego del año, eso se debe a su nivel de entretenimiento en cuanto a experiencia RPG y a eso se agrega que recuerda bastante el estilo clásico de calabozos y dragones. Por lo que realmente no sorprendería si al final le termina ganando el premio a otras grandes producciones como The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom.

Recuerda que este juego ya está disponible en PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Larian

Nota del editor: Los coleccionistas del estilo medieval y del mundo de la magia no van a querer perderse de esta edición. Además, no es un precio altamente exagerado, por lo que seguro para muchos valdrá la pena hacerse con estos objetos interesantes.