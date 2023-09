Este es el juego mejor valorado de PS5 en Metacritic

A lo largo de bastantes años, la página de Metacritic ha sido aquella la que almacena las calificaciones de distintos productos de entretenimiento, donde tenemos programas de televisión, películas de cine y por supuesto, los videojuegos. Y justo hace poco tiempo se dio a conocer cuál juego es el mejor calificado de esta web para la consola PS5, el cual no es una exclusiva.

Estamos diciendo que es una calificación reciente pues es un juego que recién se ha sumado al catálogo, y ese es ni más ni menos que Baldur’s Gate 3, el cual ya no es una sorpresa en cuanto a evaluaciones de la prensa. Y es que para este momento es el mejor evaluado del año, superando hasta otros grandes de la industria como The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom.

Acá la lista de los mejores 10 de PS5:

1.- Baldur’s Gate 3 — 97

2.- Elden Ring — 96

3.- The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition — 94

4.- God of War Ragnarok — 94

5.- Hades — 93

6.- Tetris Effect Connected — 93

7.- Resident Evil 4 — 93

8.- Demon’s Souls — 92

9.- Street Fighter 6 — 91

10.- Persona 5 Royal — 91

Algo que llama la atención es que en dicha lista no hay muchas exclusivas de la consola de Sony, solo se encuentran dos, entre ellos God of War Ragnarok y Demon’s Souls. Algo que seguramente va a sorprenden a los seguidores más aguerridos de la compañía.

En Atomix pronto tendremos nuestra reseña de este juego en versión Ps5.

Vía: Push Square

Nota del editor: Este juego es una de las sorpresas del año sin duda, por lo que los usuarios que no conocen este mundo tal vez le den una oportunidad. Ya veremos si más juegos le pueden dar la vuelta antes de que termine el año.