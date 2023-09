Esta es la manera más rápida de subir de nivel en Starfield

Vaya sorpresa se llevaron quienes descubrieron que puedes ganar bonificaciones bastante inesperadas al tener relaciones sexuales en Starfield. El último título de Bethesda finalmente está disponible para todos después de años de espera. El juego se rumoraba que estaba en desarrollo hace aproximadamente una década cuando se registró una marca comercial para esta nueva propiedad intelectual de Bethesda. No sería hasta 2018 cuando Bethesda anunciaría oficialmente Starfield.

El equipo ha estado trabajando en el proyecto desde 2015. Se esperaba su lanzamiento hace tiempo, pero Bethesda tuvo que retrasarlo varias veces internamente, y Microsoft también permitió que el desarrollador trabajara en él durante más tiempo después de la adquisición.

Ahora, los jugadores pueden explorar las estrellas, crear el personaje de sus sueños y mucho, mucho más. La galaxia está a su disposición, pero algunos jugadores están pasando su tiempo en la cama con sus compañeros. Por supuesto, este es un RPG, por lo que los jugadores quieren entablar romances con otros personajes y tener relaciones sexuales con ellos, algo que resultó ser muy popular en Baldur’s Gate 3.

También es una característica común en los RPG de Bethesda, pero son un poco más adecuados para todas las edades que juegos como Baldur’s Gate 3, The Witcher 3 o Cyberpunk 2077. Sin embargo, hay mucho romance en el espacio en Starfield y tiene un beneficio. Si los jugadores tienen relaciones sexuales con uno de sus compañeros, obtendrán un aumento de experiencia bastante significativo que puede hacer que subas de nivel bastante rápido.

Si tienes relaciones sexuales en Starfield, obtendrás un aumento de experiencia del 15% durante 24 minutos. Sin embargo, no puedes simplemente entrar en una relación casual en este juego. Tendrás que establecer una conexión personal con Sam Coe, Sarah Morgan, Barrett o Andreja llevándolos en tus aventuras y haciéndoles caer bien.

Simplemente no cometas crímenes terribles y maldades, y eventualmente desbloquearás opciones de coqueteo en la conversación y podrás seducirlos. Una vez casado, puedes dormir en la cama con ellos y obtener el aumento de “Seguridad emocional” durante 24 minutos. Tu pareja hará comentarios sugerentes cuando despiertes antes de obtener el aumento, así que si no tienes el aumento y no escuchas esos comentarios, es porque no te ocupaste de los asuntos amorosos.

Vía: Comicbook

Nota del autor: Baia baia, ahora el sexo descontrolado está justificado en Starfield. ¿Valdrá la pena la inversión de tiempo en una relación por ese boost de 15%? Seguro alguien ya está sacando esa estadística.