Payday 3 tendrá una beta abierta pronto

Este año funge como muy especial para cierto nicho de personas, puesto que finalmente se lanza Payday 3, juego de disparos es primera persona que está teniendo una evolución notable después de bastante tiempo. Y justo hace algunas semanas antes de su estreno, habrá una beta abierta en la que los usuarios podrán probar las novedades que llegan a esta prometedora entrega.

Dicha versión de prueba podrá ser disfrutada por los usuarios que tengan las consolas Xbox Series X/S o una computadora. Aunque no sería la versión definitiva que va a llegar a finales de este mismo mes, sino una que se mostró en abril de 2023. La fecha va del 8 al 11 de septiembre y cualquier usuario con una cuenta del título podrá acceder a este demo multijugador.

Entre los escenarios estará disponible No Rest For The Wicked, que se desarrolla en un pequeño banco. Se podrá jugar todas las dificultades, el nivel máximo es Infamia Nivel 22 y la progresión del nivel de arma es 8. A esto se agrega que en la PC se puede conectar cualquier control a Steam para goce de los usuarios.

Recuerda que Payday 3 lanza el 21 de septiembre para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: VGC

Nota del editor: Ya casi se lanza al completo este videojuego y parece que los fanáticos van a estar satisfechos con todo el contenido. Una gran idea lanzar la beta poco antes de que se ponga a la venta.