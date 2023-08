Presentan nuevo trailer de Payday 3 durante Gamescom 2023

Payday 3 fue finalmente revelado a principios de este año, un juego que ha estado en desarrollo durante bastante tiempo y ha sufrido una serie de contratiempos durante ese período. A pesar de todo eso, el juego parece bastante prometedor y se lanzará oficialmente el 21 de septiembre del próximo mes. Para emocionarnos a todos para la ocasión, el desarrollador Starbreeze Studios nos presentó un nuevo tráiler de jugabilidad durante la apertura de Gamescom Night Live.

El tráiler en sí mostró lo que parece ser una nueva misión del juego, en la que un equipo de cuatro personas se infiltra en un depósito para recuperar algunos contenedores de enfriamiento de alta seguridad. Lo interesante de la misión es que parece estar cronometrada, ya que el elemento clave en cuestión se degrada con el tiempo. Se mostraron algunas características, como un cuchillo que puede arrojarse y unas tirolinas que el equipo utiliza para avanzar. Por supuesto, el enfoque sigiloso luego sale mal y vemos más del combate frenético y caótico que todos los fanáticos de Payday conocen y adoran.

Dado que Payday 3 está a menos de un mes de su lanzamiento, en realidad sabíamos bastante sobre el título antes del tráiler de hoy. Sabemos que el juego te permitirá tomar rehenes y negociar con la policía cuando tu enfoque sigiloso inevitablemente falle, y que estará disponible para jugar en Xbox Game Pass el día de su lanzamiento.

La combinación de estas dos cosas será música para los oídos de todos aquellos que esperan participar en uno o dos atracos el próximo mes. Sin embargo, hay una desventaja en Payday 3, y es el hecho de que requiere una conexión a internet siempre activa, incluso si quieres jugar solo. Al igual que con títulos anteriores que obligaban a los jugadores a tener una conexión en línea constante, como Redfall y Suicide Squad: Kill the Justice League, los fanáticos no quedaron muy contentos con el requisito e incluso comenzaron a cancelar sus preventas en protesta. Todavía hay tiempo para que Starbreeze revierta la decisión, aunque es poco probable considerando que no escuchamos nada durante el anuncio de hoy.

Vía: The Gamer

Nota del editor: Siempre me ha preocupado que la gente diga que para disfrutar Payday tienes que jugar con amigos de verdad y tener mucha comunicación. Pero Payday 3 se ve irresistible, el hecho de que esté incluído en Game Pass hará más fácil encontrar a tu pandilla favorita para asaltar.