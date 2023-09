Sigue cayendo la calificación de Starfield en Metacritic

Starfield no se lanzará hasta el 6 de septiembre, pero ayer, antes de eso, se publicaron las reseñas del juego para Xbox Series X|S y PC, lo que a su vez reveló una puntuación temprana en Metacritic para el juego. Sin embargo, desde entonces, esta puntuación de Metacritic ha descendido un poco y, en el proceso, Starfield ya no es el lanzamiento mejor calificado de Xbox este año. Las cosas siguen moviéndose, por lo que esto podría cambiar nuevamente, pero normalmente las puntuaciones de Metacritic empeoran con el tiempo, lo que significa que es poco probable que recupere este honor.

En este momento, en el momento de la publicación, Starfield en Xbox Series X|S tiene un 87 en Metacritic. Mientras tanto, la versión para PC tiene un 88. Estas son puntuaciones muy respetables, pero están justo por debajo de la puntuación combinada de Hi-Fi Rush, que tiene un 87 (Xbox Series X|S) y un 89 (PC). Curiosamente, ambos juegos son de Bethesda, pero el primero está hecho por Bethesda Game Studios, mientras que el segundo es de Tango Gameworks.

Con sus puntuaciones, Starfield es el séptimo juego mejor calificado de Xbox Series X|S en 2023 y el undécimo juego mejor calificado de PC en 2023. Esto incluye todos los lanzamientos, no solo los juegos de Xbox. Para poner estas cifras en un contexto más amplio, el lanzamiento anterior de Bethesda Game Studios, Fallout 4, obtuvo puntuaciones de 84, 87 y 88, con puntuaciones que variaban según la plataforma.

Esto fue en 2015. Cuatro años antes, en 2011, The Elder Scrolls V: Skyrim, el segundo lanzamiento más reciente de Bethesda Game Studios, obtuvo puntuaciones de 92, 94 y 96, nuevamente variando según la plataforma. Si estas cifras significan algo, Starfield se asemeja más a Fallout 4 en términos de calidad e impacto que a Skyrim.

Lee nuestra reseña aquí en Atomix y ve nuestro gameplay en YouTube para darte una idea de qué va el juego de Bethesda.

Vía: Comicbook

Nota del editor: No he jugado Starfield aún, pero por lo que he visto, siento que es un juego para los fans de Fallout y The Elder Scrolls y no estoy seguro de si ese tipo de juegos sigan siendo para mí. Sin embargo, creo que esto no es excusa para calificar mal el título, como algunos medios están haciendo.