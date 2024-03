Se dan a conocer las últimas declaraciones de Akira Toriyama

El pasado jueves 7 de marzo se dieron noticias nada agradables para el mundo del anime y manga, dado que se confirmó el fallecimiento de Akira Toriyama, quien en vida creó grandes obras como Dragon Ball, Sand Land, Dr. Slump y algunas más que capturaron a millones de fans. Eso mediante un comunicado que se ha lanzado en las redes, pero algo que ha llamado la atención, es el no saber cuáles fueron sus últimas palabras o si tenía algún mensaje en específico que dar a todo el mundo o hasta solo su familia.

Recientemente se han compartido declaraciones que el mangaka compartió gracias a que fue seleccionado en diciembre por los Tokyo Anime Award Festival 2024 para llevarse el premio de “Lifetime Achievement”, el cual deja claro que es un galardón a la trayectoria que tuvo por más de 40 años en la industria del manga. A su vez, estaban celebrando que había proyectos en planes como el lanzamiento de Dragon Ball Daima, además del segundo aire de Sand Land, con un videojuego y serie animada.

Akira Toriyama's Final Comments from Dec 2023!

Akira Toriyama was announced to have won the Lifetime Achievement Award at the Tokyo Anime Award Festival 2024 on December 14, 2023.

He was supposed to receive the award on stage during the Festival from March 8-11, 2024.

However,… pic.twitter.com/mHbkI8GXAv

— SUPER クロニクルス (@SupaChronicles) March 11, 2024