Primeros detalles sobre Final Fantasy XVII

Final Fantasy XVII es inevitable. Si bien aún estamos a muchos años de distancia para que esto suceda, dentro de Square Enix la idea de lo que será la siguiente entrega principal de la serie ya es todo un tema de conversación. De esta forma, recientemente Naoki Yoshida, productor de Final Fantasy XIV y Final Fantasy XVI, tuvo la oportunidad de hablar sobre el siguiente paso para esta propiedad.

En una reciente entrevista con Shuhei Yoshida, jefe de PlayStation Indies, en la AIAS Game Maker’s Notebook Podcast, Naoki Yoshida habló sobre lo que sería Final Fantasy XVII. Sin embargo, no compartió información sobre el juego en general, sino que mencionó que le gustaría que un equipo más joven de desarrolladores estuviera a cargo de esta entrega. Esto fue lo que comentó:

“Ahora estoy en la junta directiva, así que tengo que tener mucho cuidado con lo que digo aquí. Por el momento, sólo diré que aún no hay nada decidido. Dicho esto, si tuviera que decir algo al respecto… He tenido la oportunidad de trabajar en dos de estos juegos, XIV y XVI, así que tal vez sea el momento de alguien nuevo, ya sabes. En lugar de que los mismos de siempre se encarguen del próximo juego, creo que en cierto modo sería bueno mirar al futuro y traer a una generación más joven, con sensibilidades más juveniles, para hacer un nuevo Final Fantasy con retos que se adapten al mundo actual. Bueno, básicamente, y esto es lo mismo para el padre de la serie, Sakaguchi, y para Kitase, quien actualmente es el gerente de marca de la serie FF… Final Fantasy se trata de desafiar lo que se ha hecho antes. Y aunque ciertamente no busco pelear con los juegos más antiguos, todos hacemos juegos de Final Fantasy pensando: ‘¡El mío será el más divertido!’ Así que mi consejo es que te sumerjas y primero escribas en papel lo que crees que sería el Final Fantasy más divertido, antes de pensar demasiado en ello. Luego, a partir de ahí, puedes decidir cosas como, ‘ya que XVI era acción en tiempo real, ¡mi Final Fantasy tendrá combates en tiempo real y batallas por turnos!’ O podrías ir al otro extremo y volver a las raíces del pixel art totalmente basadas en turnos de la serie. Pero sólo tienes que sentarte y pensar en qué vas a pasar años de tu vida, qué experiencia quieres que tengan tus jugadores y qué quieres que jueguen los fanáticos”.

Si bien no dudamos que jóvenes desarrolladores formen parte del equipo principal de Final Fantasy XVII, Naoki Yoshida se refiere principalmente a las mentes creativas detrás de la serie. Pese a que las decisiones de los directores y productores como Yoshinori Kitase y Tetsuya Nomura han sido positivas, también es cierto que hay espacio para que una nueva generación participe en el dictamen que determine la dirección de la serie en un futuro.

Sin embargo, aún estamos lejos de que esto suceda. No solo Square Enix sigue enfocado en ofrecerle a los usuarios de Final Fantasy XIV más contenido por medio de nuevas expansiones y más actualizaciones, sino que el equipo de Naoki Yoshida está trabajando en The Rising Tides, el segundo y último DLC para Final Fantasy XVI. De igual forma, no hay que olvidar que a finales de febrero estará disponible Final Fantasy VII Rebirth.

Una vez que las expansiones de Final Fantasy XVI estén en el pasado, la siguiente entrega de la serie comenzará a cobrar forma, pero es muy probable que llegue a nuestras manos hasta la siguiente generación de consolas. Solo nos queda esperar para descubrir cuál será el siguiente paso para la aclamada serie de JRPG. En temas relacionados, no hay planes para una secuela de Final Fantasy XVI. De igual forma, Final Fantasy VII Rebirth tendrá un mapa de mundo abierto.

Nota del Editor:

Me encantaría que Final Fantasy XVII tuviera un sistema de combate similar a lo que vimos con Final Fantasy VII Remake y Rebirth, en donde se combinan elementos clásicos con peleas hack and slash. Junto a esto, quisiera ver a una protagonista en esta ocasión. Considerando el legado de la serie, hay muchas direcciones que se pueden tomar, y todas suenan muy interesantes.

Vía: VGC