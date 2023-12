Todos los juegos de Final Fantasy entre la primera y la novena entrega nos ofrecen un extenso mundo a explorar, en donde todo estaba conectado. Sin embargo, a partir de Final Fantasy X esto cambió, y Square Enix decidió enfocarse en áreas grandes que se conectan por medio de un menú. Afortunadamente, parece que con Final Fantasy VII Rebirth regresaremos al estilo de exploración clásico.

En una entrevista con Game Informer, Yoshinori Kitase, productor de Final Fantasy VII Rebirth y director de múltiples entregas en la serie, reveló que este nuevo título contará con un mapa completamente explorable que se asemeja más a lo visto en las entregas de PlayStation 1, pero sin pantalla de carga para entrar a pueblos. Esto fue lo que comentó:

“Empezamos expresando este mundo en el que puedes aventurarte a través de este mapa mundial. Así fue para Final Fantasy I, pero a partir de Final Fantasy X, cuando entramos en este mundo 3D en tiempo real, este es cuando el desarrollo del mapa mundial cesó o se detuvo hasta cierto punto.

Con X, era el estilo en el que un jugador elige un punto o un área al que le gustaría ir y viaja desde allí. La sensación era que, dado que es 3D en tiempo real, no es del todo posible para crear este mapa mundial completo. Más allá de X, en realidad no hay un mapa mundial claro dentro de Final Fantasy, y esta era la norma. Supuse que esto también sería lo mismo para Remake, así que al entrar en eso, lo que [el director de Final Fantasy VII Remake and Rebirth, Naoki Hamaguchi] notó fue regresar a nuestros orígenes y restaurar la diversión de explorar este vasto mapa mundial. Ese fue un sentimiento fuerte”.