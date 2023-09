Hands On – Final Fantasy VII Rebirth

Square Enix está pasando por una época en la que ha tenido sus éxitos y también sus fracasos, pues hace no mucho les quedó experimentar la derrota con el lanzamiento de Fospoken, el cual si bien no es mal juego, no terminó de convencer a quienes lo estaban esperando con algo de expectativa, y eso se tradujo a malas ventas y las inminentes críticas. Sin embargo, las cartas fuertes tenían que salir a flote para dar a la empresa una esperanza de que todo va a mejorar, y eso nos lleva a una época en la que hemos visto más de Final Fantasy VII Rebirth, del cual no supimos nada desde su revelación en cierto evento que se llevó a cabo de finales de 2022, pues se encontraba en una etapa muy temprana de desarrollo. Toda la incertidumbre ha dado un giro bastante interesante, ya que en el marco del Summer Game Fest de la nada se reveló un avance nuevo que nos indicaba que al fin Square Enix estará centrando toda su atención en el juego. Pues vimos muchos detalles que incluyen jugabilidad, gráficos y hasta un poco de historia que tendrá la siguiente gran producción.

Después de esto muchos creímos que nuevas noticias no estarían próximas, pero que crédulos fuimos al presentarse un avance de mucha más duración durante el último State of Play de Sony. Terminando de forma decente el evento, y a la vez confirmando la fecha de lanzamiento, la cual no está tan lejos si nos ponemos analizar cuándo se hizo el primer vistazo. Parece que con esto Square Enix no se quedaría satisfecha, puesto que una vez salió dicho avance muchos videos en canales de medios especializados e influencers se liberaron. En ellos nos dejaban ver un gameplay extendido formado por dos partes, mismas que revelan el estado avanzado de desarrollo y que estamos en un momento de promoción en el que se están yendo por el todo para que Cloud y compañía regresen a los reflectores. Esta misma demostración ha llegado a grandes eventos como el Tokyo Game Show, y aunque pensábamos que no podríamos experimentar esto por cuenta propia, nos ha llegado una invitación por parte de Square Enix para poder dar nuestras impresiones. Mismas que claramente les daremos a conocer en este texto previo que hemos preparado con todo el gusto para ustedes.

¿Será que Final Fantasy VII Rebirth va por el camino correcto? O tal vez, ¿Es mejor que lo retrasen un poco más debido a cuestiones detectadas en la versión? Bien, eso lo vamos a checar en este Hands On dedicado a uno de los juegos probablemente es de los más esperados en años por parte de los fanáticos del género JRPG de acción.

Una brecha grande que superar

Hace tres años cuando se lanzó Final Fantasy VII Remake vimos la evolución de los RPG japoneses con toques de acción, pues el equipo de desarrollo hizo tan bien las cosas en temas de combate y progresión, que difícilmente iba a poder ser superado. Y como se conocía que faltaban dos partes, eran obvias las implementaciones de gráficos y también de jugabilidad.

Con lo que podido probar, parece que las cosas van encaminadas hacia algo más ambicioso, poniendo sobre la mesa dos tipos de escenarios, los cuales precisamente vimos en el demo. Teniendo un camino predefinido en uno de los casos, y en el otro, un mundo semi abierto para que el jugador no solo vaya centrado a seguir el punto que lo lleva al siguiente objetivo de la historia.

Hablando de la primera parte, aquí nos concentramos en un equipo de únicamente dos personajes, los cuales son Cloud y Sephiroth, y los movimientos de nuestro soldado de primera clase son muy similares a los del juego anterior. Es decir, con el cuadrado podemos atacar de forma normal hasta que se llene la barra de ATB y que así podamos lanzar magias o habilidades.

También se retoman las posturas de los personajes, donde tienen ataques diferentes según la ocasión, además de tener habilidades si se va por una forma más ofensiva o sin mucho ataque si se va a la defensiva. A eso sumamos el hecho de que las materias se siguen equipando en las armas o accesorios con el fin de agregar magias o atributos del personaje.

La inteligencia artificial de los personajes es más o menos buena, dado que se les puede programar para ser más precavidos o ir de lleno hacia los rivales, curarnos cuando estemos en peligro o más detalles. Por lo que podríamos decir que se ha trabajado más esta cuestión, y claro, los ataques más especiales solo pueden ser activos por nosotros, los jugadores.

La parte novedosa aquí, es que por primera vez podemos manejar al ángel de un ala, al menos en este episodio, y que sus poderes son de lo más rotos debido al contexto de la historia. Y es que estamos retomando la subida al monte Nibel, en donde la meta es llegar a un reactor de la parte superior para conocer a unos seres que están fusionados con el Mako.

En el camino he descubierto que los poderes especiales de Sephiroth son más sencillos de ejecutar, puesto que sus barras de ATB se llenan de forma bastante rápido por sus combos hacia los enemigos. Y claro, los limites de personajes están presentes, los cuales son ataques devastadores de un solo individuo que bajan mucha vida, no importa si también estamos frente a un jefe.

La conclusión de este primer escenario lineal nos lleva a un combate que va entre lo habilidoso y también cinemático, dado que necesitaremos las habilidades de ambos personajes para llevarnos la victoria. Sin embargo, el soldado de élite se queda con el protagonismo por el hecho de que su combo doble (mecánica nueva) con Cloud es devastador y termina de forma excelente con la criatura gigante que nos amenaza.

Esta parte que auguro no será la única en cuanto al tema la linealidad me gustó bastante, pues me dejo claro cómo va a estar funcionando el sistema de combate. Todo acompañado de gráficos que se sienten de la generación a pesar de que algunos puedan percibir que tan solo se trata de copia y pega de lo visto en el videojuego antecesor.

Salgamos al mundo y veamos su brillo

Llegamos a la segunda parte del demo de Final Fantasy VII Rebirth, donde creo que está la sección que más tenía dudas la gente, me refiero ni más ni menos que a la áreas abierta del juego. Y sí, les he llamado “áreas” debido a que sí el propio Square Enix las ha bautizado, lo que indica que tal vez no se use a lo largo del juego la frase “mundo abierto”.

Lo primero que vi en cuanto llegue a esta parte, fue que finalmente podemos movernos en los lomos de un Chocobo, algo que luce bastante bien dentro del mapa, aunque debo admitir que ver a Red XIII sobre uno de ellos fue un poco extraño. Más allá de eso, la movilidad es bueno y por supuesto que es más ágil que ir simplemente a pie.

En mi camino me he encontrado con otra de estas criaturas pero con aspecto de bebé, y entonces decidí seguirlo debido a que estaba muy necio con sus animaciones en que le acompañara. Así llegamos a una especie de parada de autobuses que te puedes encontrar en cualquier ciudad, y le ayudé a levantar una especie de poste que sirve como punto de transporte y también nos otorga un ítem conocido como la pluma dorada.

Hablando justamente de este objeto, nos sirve para comprar equipables en el rancho Chocobo, lugar en el que podemos dar un respiro para descansar a nuestros personajes y hacer customizaciones a los pollos gigantes. Por ahora, lo que vi solo les da un aspecto nuevo, pero no les da algún tipo de habilidad o algo que se le parezca. Eso sí, pueden detectar tesoros mediante su olfato y desenterrarlos rápidamente.

Otra cosa con la que me he encontrado en el mapa semi abierto son enemigos que funcionan a manera de retos, dado que será nuestro deber ganarles con ciertos requisitos para obtener mejores recompensas en forma de objetos y equipables. Los desafíos consisten en tareas como ganar en cierto limite de tiempo, derrotar con ciertos hechizos o hasta con habilidades en concreto.

Después de estas tres actividades que hemos visto, no he captado mucho más dentro de el área abierta, que para empezar no fue inmensa dado el momento de la aventura en que nos han soltado. Sin embargo, se promete que habrá planicies más extensas, por lo que esta impresión del mundo me ha gustado, definitivamente es mejor a lo visto en el juego pasado.

Respecto a la parte de los personajes, es evidente que se deben utilizar según la situación pues cuando tenemos enemigos más terrenales es obvio que Cloud o Tifa pueden entrar en acción, pero cuando hay alguien en el aire Barret podrá con el por el uso de su metralleta. Por su parte, Aeris cuenta con magia y siempre viene bien en el equipo debido a que cura con facilidad.

También está la incursión de Red XIII, personaje que he sentido puede ser un equilibrio entre la curación pero también la ofensiva, quedando también como alguien de ataques en el piso. No siento que realmente sea esencial, pero puede que en la versión completa del videojuego muchos terminemos por agarrarle la maña y hacerlo uno de nuestros principales.

Un elemento que también me ha parecido interesante son los ataques combinados, pues si bien ya mencioné esa parte con Sephiroth, siento que será mucho más ambicioso con los demás chicos del grupo. Y eso se debe a que cada par cuenta con su movimiento especial, por lo que será cuestión de experimentar para saber si nos conviene o no usarlos en ciertos combates.

En cuanto a los jefes de esta sección del juego, puedo decir que siento que los retos serán interesantes, pues el estar acumulando especiales, limites y el usar magias defensivas hará que debamos cambiar de forma constante entre personajes. Esta parte promete mucho, y quiero ver cómo se expandirán las posibilidades una vez que Caith Sith se una a nuestro viaje para detener a Sephiroth y su nuevo plan que no nos llevará por la misma historia de PS1, al menos no en el mismo orden.

El camino hacia el destino aún es largo

En general, puedo decir que me ha gustado este vistazo previo a Final Fantasy VII Rebirth, pues aunque se conservan cosas que ya conocemos los que probamos la entrega anterior, también hay detalles nuevos que mejoran la experiencia y la llevan un paso más allá en el género de JRPG de acción, pues no se hace tan hack and slash en comparación a FFXVI.

El mundo semi abierto nos ha lanzado una promesa de que la exploración puede tener su encanto, y realmente, espero que dichas áreas no se limiten solamente a los retos de enemigos, ranchos Chocobo y levantar postes para el viaje rápido. Necesitamos más actividades para que la aventura no sea solo ir de un punto A a otro B, con espacios bien aprovechados que expandan el planeta de Gaia.

Como nos han mencionado respecto a la parte de la historia en que se termina el juego, puede que no veamos muchos personajes nuevos más allá de Caith Sith y Yuffie, dejando a icónicos como Cid hasta la tercera aventura que ya está confirmada como la última que tendremos de esta serie de remakes o más bien, juegos de una línea temporal alterna.

También hay mucho énfasis en Zack Fair en la promoción del juego, incluso sale en los posters, por lo que confío que lo hagan jugable aunque sea en un período bastante corto. Ya veremos si al final se deciden por incorporarlo de alguna forma, pero para eso faltan cinco meses, entonces estaremos ansiosos por la llegada de este juego que seguro va a cumplir, pues Square Enix le supo dar buen tratamiento a la jornada anterior.

Final Fantasy VII Rebirth se lanza el 29 de febrero de 2024 en PS5.