Más información del DLC para Sea of Stars

Sea of Stars fue uno de los mejores juegos de 2023. Este título, que toma inspiración de clásicos como Chrono Trigger, cautivó al público por su cautivadora y carismática historia, entretenido sistema de combate, y espectacular pixel art. Ahora, Sabotage Studios, el equipo responsable por esta entrega, ha compartido nueva información sobre el DLC de Sea of Stars.

Por medio de un tweet, se reveló que en noviembre de 2023, el estudio llevó a cabo el Sabobo Summit, un evento interno en donde no solo se comenzó a planear el DLC para Sea of Stars, sino que también se discutió el tercer juego del estudio. Esto fue lo que se comentó al respecto:

Back in November the team gathered for Sabobo Summit where the DLC for Sea of Stars was pitched, along with the vision for "Game 3"👀

Work is going well with the mysterious and wacky DLC which has officially graduated from pre-production!

Malevolent spectacle awaits… pic.twitter.com/chsFMFOq43

— Sea of Stars (@seaofstarsgame) January 12, 2024