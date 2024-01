La reputación negativa de Suicide Squad: Kill the Justice League no solo es el resultado de una confusa incorporación de elementos de juego como servicio, sino que muchos han llegado a pensar que Rocksteady tuvo que cancelar un título de Superman para enfocarse en esta experiencia. Sin embargo, este no es el caso, puesto que uno de los mayores rumores del estudio por fin ha sido aclarado.

En un nuevo reporte por parte de Bloomberg se ha revelado que Rocksteady nunca trabajó en un juego de Superman. Recordemos que tras el lanzamiento de Batman: Arkham Knight rumores señalaban que el estudio estaba desarrollando una experiencia con el Hijo de Krypton como protagonista. Sin embargo, la persona detrás de esta información que surgió en el 2020, James Sigfield, ha aceptado que se equivocó, y la información que recibió en su momento fue errónea. Esto fue lo que comentó en una plática con Jason Schreier:

“Lo corregí en un tweet posterior, pero nunca tuvo éxito. La persona que me dio la información confundió los estudios”.

De acuerdo con Schreier, tras el lanzamiento de Arkham Knight, Rocksteady comenzó a trabajar en Batman Arkham VR, y después entró en desarrollo un juego multiplayer online que no estaba relacionado con el universo de DC. En su lugar, Warner Bros. Montreal, responsable de Batman: Arkham Origins y Gotham Knights, inició un proyecto enfocado en el Suicide Squad en el 2016. Sin embargo, este título fue cancelado, y Rocksteady tomó las riendas con un nuevo enfoque, uno que ya todos conocemos.

Es así que nunca estuvo en desarrollo un juego de Superman por parte de Rocksteady, algo que podría decepcionar a unos, pero no cierra la puerta a que en un futuro esto llegue a suceder. Junta a esto, recordemos que el Hijo de Krypton forma parte de Suicide Squad: Kill the Justice League como uno de los principales villanos, de esta forma, no se descarta la posibilidad de que, eventualmente, el estudio nos entregue una experiencia enfocada en este personaje.

Te recordamos que Suicide Squad: Kill the Justice League llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el próximo 2 de febrero de 2024. En temas relacionados, imagen del juego se vuelve viral por todas las razones equivocadas. De igual forma, los testers de este título ya pueden hablar sobre él.

Superman 64 afectó sustancialmente a la industria. Parece que todos quieren ver un juego de este personaje, no por lo interesante que puede llegar a ser, sino para redimir al héroe de sus crímenes en el pasado. Sin embargo, no puede negar que un juego de Superman sería algo interesante, pero complicado de hacer realidad.

