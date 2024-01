Estamos a poco más de un mes del lanzamiento de Final Fantasy VII Rebirth, uno de los títulos más esperados del 2024, y el estreno más fuerte para el primer trimestre del año. De esta forma, Square Enix ha compartido un nuevo tráiler que nos da un mejor vistazo a la aventura que nos espera.

Pese a que el nuevo tráiler tiene una duración de poco más de un minuto, nos muestra bastante. No solo se le da un enfoque a Sephiroth, sino que también nos da un vistazo a la pelea contra Terror of the Deep, la ceremonia de Junon y el incidente de Nibelheim. De igual forma, nos ofrece el primer vistazo a criaturas y personajes nuevos, como Midgardsormr.

Aunque por el momento se desconoce si Final Fantasy VII Rebirth seguirá al pie de la letra la historia del original de PlayStation 1, lo que hemos visto hasta el momento nos deja en claro que momentos clave, como el incidente de Nibelheim, seguirán formando parte de esta reimaginación. Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con Aerith.

Te recordamos que Final Fantasy VII Rebirth llegará a PlayStation 5 el próximo 29 de febrero de 2024. Este título será el primero de PS5 que requiere un disco solo para la instalación, y otro para jugar. De igual forma, en teoría, su exclusividad en la consola de Sony es de solo tres meses. En temas relacionados, FFVII Rebirth tendrá un mapa de mundo abierto. De igual forma, estos son los primeros detalles de Final Fantasy XVII.

Nota del Editor:

Ya no puedo esperar para jugar Final Fantasy VII Rebirth. Este es mi juego más esperado del año, y no puedo esperar para ver qué tipo de sorpresas Square Enix nos entregará. De igual forma, quiero ver las novedades que se hicieron al sistema de combate, uno de los mejores en toda la serie.

Vía: Square Enix