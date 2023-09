Review – Sea of Stars

De homenajes

La escena independiente se ha convertido en uno de los pilares más importantes de la industria, de eso no hay duda, sin embargo, también puede seguir siendo un espacio en el que uno toma un riesgo al momento de darle la oportunidad a tal o cual título. Por un lado te puedes topar con una joya de antología y por el otro, están los experimentos extraños o mediocres que simplemente no llegan a nada. Una de las que podríamos considerar muletillas o vicios de los llamados indies, también tiene que ver con una fuerte necesidad de hacer “homenaje” a grandes juegos del pasado, muchas veces resultando en experiencias planas que solo se sienten como copias baratas de lo que supuestamente están homenajeando. Cuando Sabotage presentó Sea of Stars y precisamente empezó a hablar de traer de regreso viejas glorias de los RPG de 16 bits, citando nombres del tamaño del de Chrono Trigger, no pude evitar sentir preocupación, con todo y que el estudio canadiense hace un par de años ya había demostrado su valía con el fantástico The Messenger. Pero bueno… ¿lo lograron o su nueva propuesta está para el olvido?

Sea of Stars es un juego que desde que ves cualquiera de sus imágenes o avances, es complicado no quedar enganchado. El trabajo a nivel de pixel art y presentación en general, es simplemente sublime, lo cual, para nada te asegura que estarás ante un buen juego. Con todas mis dudas y reservas al respecto, decidí entrarle día uno al nuevo título de Sabotage, siempre teniendo en mente que me podría llevar una enorme decepción al precisamente toparme con un RPG que estuviera lejos de aquellas joyas de la era del Super Nintendo. Pasaron una, dos, tres horas y simplemente no podía creer lo que se había logrado, pues más allá de un homenaje o tributo como el que te mencioné, se ha creado una experiencia que se siente moderna, y a la vez completamente clásica, tomando como base ciertos fundamentos ya probados, pero construyendo sobre ellos nuevas cosas, esto para entregar un impresionante videojuego que indudablemente se ha ganado un puesto entre la llamada realeza indie.

En un mar de estrellas

Incluso en la actualidad, se cree que los videojuegos son meros juguetes que algunos adultos usamos para matar el tiempo y ya. Claro que hay algo de cierto en todo eso, pues al final, precisamente se trata de jugar; sin embargo, creo que todos los que llevamos más de dos o tres décadas metidos en esto, sabemos perfectamente que prácticamente desde que nacieron como medio de entretenimiento, los juegos han sido usados como espacios para contarnos grandes relatos que nos han transportado a tierras imposibles en donde nosotros somos los protagonistas. Sobre todo en los llamados títulos de rol, lo anterior siempre ha jugado un papel central, es por eso que probablemente, el género sea tan adorado y puesto siempre en un pedestal.

En Sea of Stars tomamos el control de Valere y Zale, hijos del solsticio que nacieron para controlar el poder de la luna y el sol para manejar la magia del eclipse, única capaz de detener las creaciones de un malvado alquimista conocido como The Fleshmancer. Ambos niños han vivido toda su vida en el reino de los cielos entrenando y preparándose para el gran momento, el cual, llega cuando ni ellos ni sus cuidadores se lo esperan, teniéndose que embarcar en un gran aventura con el objetivo de salvar al mundo de una maldad nunca antes vista. Por supuesto, durante sus recorridos, conocerán a todo tipo de personajes y seres fantásticos que los ayudarán, o afectarán en el cumplimiento de su misión.

Como te puedes dar cuenta, Sea of Stars sigue una línea marcadamente clásica en la que una vez más, se toma al camino del héroe como premisa para ir desarrollando un relato. La verdad es que para el tipo de juego que se nos está presentando, simplemente no esperaba otra cosa, pues es justamente lo que uno busca cuando inicia un RPG con este corte. Lo interesante de lo que Sabotage intenta hacer, es que más bien se apuesta por un guión lleno de corazón que se apoya incluso de una comedia sutil, pero bien lograda que le da un súper interesante toque de inocencia e ingenuidad a la propia narrativa del juego, haciendo que encariñarse con todos los personajes con los que te topas, sea bastante sencillo.

Uno podría pensar que desde que arranca el juego, sabes perfectamente cómo es que va a acabar, no obstante, te puedo decir que vas a quedar sorprendido en más de una ocasión por los giros inesperados que toma la trama, sobre todo cerca de la mitad, ocurre un evento que para nada vi venir y que indudablemente hizo que mi interés por la historia que se me estaba contando, creciera sustancialmente. Sobre la duración, te puedo decir que puedes esperar un título de entre 25 y 27 horas. Importante mencionar que su propia estructura está muy centrada en el quest principal como pasó con Chrono Trigger o con los Final Fantasy de la época, es decir, no hay una carga importante de actividades secundarias que vayan a alargar demasiado el tiempo de juego.

Poema al RPG

Hacer tributos y homenajes hoy en día se ha convertido en algo complejo de analizar. Dichos términos, muchas veces se utilizan para solo justificar falta de originalidad que suele acercarse peligrosamente a un plagio, esto sin mencionar que desarrolladores independientes usan muy a la ligera nombres de grandes títulos que hicieron historia para comparar a sus propias obras que en la mayoría de los casos, ni se acercan a lo que se está intentando retratar o traer de vuelta. Esta tendencia se está convirtiendo en un verdadero problema en la industria. Para fortuna de todos nosotros, Sea of Stars no entra en la polémica pues si bien, sus inspiraciones son claras, todo el tiempo se está esforzando por proponer cosas nuevas y por tener su propia personalidad.

De lo primero de lo que te quiero contar es de la estructura y diseño de niveles de Sea of Stars, siendo esto último algo que me sorprendió enormemente, pues para nada me esperaba algo tan cuidado y que fuera parte tan importante para la experiencia. Puedes esperar un RPG sumamente lineal en el que si bien, tenemos una especie de overworld para moverte entre zonas, la exploración ahí es prácticamente inexistente.

Para que te des una idea más clara, en términos de estructura y forma, la cosa se va por el camino de Chrono Trigger, más que por cómo funcionaban otros títulos del género en los que incluso, se empezaba a coquetear con la idea de mundo abierto. Los enemigos están a la vista y entrar en batalla, pasa sin pantallas de carga ni mucho menos. Hay pueblos en los que podrás conocer personajes y sus historias, así como áreas intermedias con algunos secretos, pero no esperes grandes sidequests o actividades secundarias más allá de pescar, o de un curioso juego de mesa llamado Wheels que es como un Gwent pero usando rodillos y con sus propias reglas.

La cosa se pone verdaderamente interesante cuando te das cuenta de lo profundo que llega a ser el recorrido de cualquier área del juego, ya sea una de transición entre un pueblo y otro, o claro, uno de los múltiples dungeons que tienes que resolver. La manera en la que Sabotage juega con la perspectiva y diferentes capas para encontrar recovecos y caminos, solo se ve superada por la perfecta implementación de puzzles. Sí, Sea of Stars es un juego altamente cargado de puzzles que si bien, no son complicados ni mucho menos, sí son brutalmente divertidos de solucionar. Esto en específico, le da un toque muy de The Legend of Zelda y muy de esa filosofía de Nintendo en la que cada objeto que vemos en pantalla, tiene una razón de ser. Es un verdadero deleite caminar por cualquier punto del juego en donde sabes que algo está escondido o listo para que lo resuelvas. Por supuesto, esto solo hace que el ritmo del título tome mejor cadencia y que la experiencia sea sumamente disfrutable.

Pasemos al combate, la otra gran estrella del juego. Como seguro ya sabes, Sea of Stars es un RPG por turnos. Nuestros personajes cuentan con ataques físicos regulares, skills que podrían ser considerados nuestras magias y que usan MP, combos y uso de ítems. La primer cosa interesante es que al igual que en Super Mario RPG o Paper Mario, si presionan el botón de acción justo cuando uno de tus ataques va a pegar, generas más daño, mismo caso al momento de defenderte. Además, ciertas magias se convierten en una especie de mini juego de reacción rápida muy a la Mario & Luigi. El asunto se pone aún mejor cuando eres introducido a la mecánica de que tus ataques físicos, regeneran parte de tu MP, lo cual, incita a que seas más ofensivo.

Además de todo lo anterior, los ataques físicos también producen unas esferas luminosas que caen al campo de batalla. Si decides usarlas, éstas potencian hasta por tres tu siguiente acción, ya sea un ataque o si es que decides curar a un compañero. Hablando de curar, te cuento que si uno de los miembros de tu party cae en combate, le salen un par de estrellas, indicándote que en dos turnos más se recuperará. Si vuelve a caer son tres turnos y así sucesivamente. Esta mecánica en particular podría parecer que le resta dificultad al juego, pero en realidad, solo impulsa más lo que te decía ser ofensivo.

Del lado de los enemigos tenemos una impresionante variedad, cada uno con sus propios patrones y formas de ataque, esto sin mencionar los memorables enfrentamientos contra jefes. Otro asunto a considerar es que los enemigos suelen ser débiles contra cierto tipo de elemento como luna, sol o veneno. De igual forma, habrá momentos en los que éstos preparen un ataque especial, haciendo que una serie de iconos sobre ellos aparezcan. Estos indicativos nos dicen qué tipo de daño les tenemos que hacer para que cancelar ese ataque especial. Importante también mencionar que los enemigos cuentan con un contador que te dice cuántas acciones tienes antes de que ellos hagan su movimiento.

El combate de Sea of Stars funciona como una máquina perfectamente bien aceitada. Cada una de sus partes hace sentido y cuando las entiendes, todos los combates se convierten en una especie de puzzle bien elaborado que tienes que resolver. La forma en la que Sabotage combinó diferentes ideas e inspiraciones, con conceptos totalmente nuevos e innovadores, funcionó mejor de lo que debió, dando como resultado un sistema de combate digno de admiración y estudio que estoy seguro, se va a replicar en más de una ocasión en otros juegos.

¿Qué hay de la dificultad y del grinding? Si bien, te puedo decir que Sea of Stars para nada representa un gran reto, menos si tienes experiencia con el género, tampoco te diría que será un paseo de domingo. Sí hubo batallas, sobre todo contra jefes, que sí tuve que repetir en más de una ocasión, pues el juego me estaba exigiendo ocupar bien todas las herramientas que ponía a mi alcance. Del grinding no tienes nada de qué preocuparte, para nada es un juego que te va a pedir estar matando decenas de veces al mismo enemigo para ganar experiencia y así, subir de nivel. Por cierto, el tema del progreso igualmente es muy sencillo, no hay complejos y rebuscados árboles de habilidades ni nada por el estilo.

La magia del pixel art

El arte con pixeles se ha convertido en una de las corrientes más usadas de la última década. La forma en la que el medio finalmente se dio cuenta de que a este estilo simplemente no le pasa el tiempo, pegó como un tren y lo instauró como algo que difícilmente se va a ir. Lo anterior, claro, generó que la idea equivocada de que cualquiera con una cuadrícula, creyera que puede representar de buena forma escenarios y personajes, cuando en realidad, es una técnica complicada con un montón de trucos y cosas que se deben de aprender. Desde hace unos años, la gente de Sabotage nos maravilló con su trabajo en The Messenger, y ahora con Sea of Stars, llevan todo a un nuevo nivel.

Cada una de las escenas y momentos de Sea of Stars es un auténtico cuadro que dan ganas de colgar en la sala de tu casa. El nivel de detalle y cuidado en la presentación del juego es simplemente impresionante. La escala es una de las cosas que más llama la atención, pues se va desde un dragón gigante dormido que abraza una montaña, hasta flores diminutas en un campo. El trabajo hecho es digno de destacar y creo, rivaliza con cualquier súper producción AAA si hablamos de dedicación. Además, tenemos a un título que siempre están en movimiento. Personajes y el propio escenario, cuentan con una gran variedad de animaciones y gestos que hacen que casi se salgan de la pantalla por toda la vida que expresan.

Sabotage echa mano de Unity para este trabajo y al menos en el caso de la versión de Nintendo Switch, misma que usamos para esta revisión, tenemos un juego sumamente limpio y terminado. Solo en un par de ocasiones noté que el scroll del propio escenario se atoraba un poco, pero de ahí en fuera, tenemos una obra que pasó por el control de calidad debido. Sobra decir lo increíblemente bien que luce el juego tanto en la pantalla OLED, como en un pequeño Switch Lite. Me parece que es una experiencia ideal para llevar contigo en formato portátil.

¿Y la música? Pues bien, además de que tenemos la participación del legendario Yasunori Mitsuda con algunas piezas, el soundtrack de Sea of Stars brilla de manera intensa, no tanto como lo hacen sus gráficas, pero sí te llenará el oído con preciosas composiciones que saben perfectamente cómo emanar el sentimiento que se está intentando expresar, desde la acción de un combate, hasta un momento cómico entre amigos, o la desolación de una escena triste en la que acaba de pasar algo muy intenso.

Te diría que Sea of Stars es un juego que vale completamente la pena solo por su presentación audiovisual, la cosa es que como ya te lo conté, no solo estamos ante una cara bonita y ya. Aquí hay una cantidad de sustancia súper importante que claro, se apoya fuertemente de una estética visual y auditiva perfectamente bien ejecutadas que expresan justamente lo que el autor intenta mostrar desde que la aventura arranca.

Realeza indie

Los juegos independientes no dejan de asombrarnos. Es un auténtico privilegio que esta rama del medio exista, pues nos permite vivir experiencias que de cualquier otra forma, jamás hubiéramos podido tener. Esa libertad de experimentación mezclada con el hecho de que muy pocas personas están tomando las decisiones creativas, dan como resultado obras inigualables que creo, debemos de agradecer. Sea of Stars es producto de años de maduración de la propia corriente y fruto de un elevado entendimiento de cómo es que se deben llevar a cabo este tipo de proyectos, tanto a nivel de planeación, desarrollo y sobre todo, ejecución. Sabotage ha pasado de ser un estudio de reconocimiento medio, a formar parte de este selecto grupo de creadores a los que en el futuro, simplemente será imposible decirles que no.

Sea of Stars es un juego que sabe perfectamente rendirle tributo a grandes del género, tomando inspiración de sus mejores ideas, combinándolas con otras y encima, colocando conceptos nuevos para crear algo innovador que se siente fresco y moderno pero a la vez, clásico y familiar. Su sofisticado sistema de combate, súper sólido diseño de niveles, impresionante presentación audiovisual y memorable historia, hacen de este título no solo sea el mejor indie del año, sino uno que debería de estar peleando por el título de Juego del Año y que claro, ha escrito con letras doradas su nombre en la historia de juegos independientes. Sobra decir que debe de estar dentro de tus prioridades. Deja todo de lado y juega Sea of Stars.