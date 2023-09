Stray tendrá adaptación a película animada

El exitoso juego de Annapurna Interactive, “Stray“, protagonizado por un gato, está siendo convertido en una “adaptación cinematográfica” por Annapurna Animation, según un comunicado de prensa. Annapurna no compartió muchos detalles sobre la película, aún no sabemos cuándo podría ser lanzada ni cómo podría lucir, pero si eres fanático del juego y buscas otra forma de experimentar el universo del juego, ahora puedes esperar con anticipación esta próxima película.

En el comunicado de prensa, Annapurna también dijo que planea adaptar más títulos de Annapurna Interactive en el futuro, aunque no especificó qué juegos podrían convertirse en películas o series. Al revisar la lista de juegos del estudio, hay muchos buenos candidatos, ¿quizás una miniserie de Kentucky Route Zero? ¿Una serie animada de Donut County? ¿Quizás alguien pueda encontrar una forma de abordar Outer Wilds?

Ha sido un año importante para las adaptaciones de videojuegos. La película de Super Mario Bros. fue un gran éxito, y “The Last of Us” de HBO fue tan popular que aumentó las ventas del juego. También hubo una película de Gran Turismo, que probablemente veré esta semana, y “Twisted Metal” en Peacock, que podría decidir simplemente omitir por completo.

Vía: The Verge

Nota del editor: Me cuesta un poco de trabajo pensar en qué puede aportar esta película. Aunque sí era intrigante el universo de Stray, creo que el juego tuvo demasiado hype por simplemente ser protagonizado por un adorable gato. Es un buen juego pero, no al nivel al que lo elevaron. Espero que la película sea más interesante brindando explicaciones y contando historias detrás de lo que vimos en el título.