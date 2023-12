No hay planes para una secuela de Final Fantasy XVI

Cuando Final Fantasy XVI llegó al mercado a mediados de años, muchos pensaron que no tendríamos algún tipo de contenido adicional sobre esta historia, especialmente considerando su final. Sin embargo, hace tiempo se confirmó que DLC para la aventura de Clive y compañía ya estaba en desarrollo, y la semana pasada tuvimos la primera parte de este contenido. De esta forma, muchos se preguntan si algún spin-off secuela de esta entrega ya está en desarrollo. Lamentablemente, parece que este no será el caso.

En una reciente entrevista con Famitsu, Naoki “Yoshi-P” Yoshida, productor de Final Fantasy XIV y Final Fantasy XVI, fue cuestionado ante la posibilidad de ver una secuela o spin-off de su más reciente trabajo. Lamentablemente, el productor señaló que este no sería el caso, ya que el equipo ya está enfocado en otros proyectos, dejando intactos solo los desarrolladores necesarios para el DLC de Final Fantasy XVI. Esto fue lo que comentó:

“El equipo de desarrollo de [Final Fantasy 16] se ha disuelto aparte del equipo principal de DLC, por lo que al menos no esperamos hacer una secuela o un spin-off. Si me preguntas si habrá algo relacionado con FF16 en el futuro, no lo sé. Como no sé qué pasará, prefiero no decir nada definitivo”.

Si bien Yoshi-P deja en claro que no tiene intenciones de continuar trabajando en el mundo de Final Fantasy XVI, al menos por el momento, esto podría cambiar. Como ya lo mencionamos, la idea de DLC para esta historia era algo impensable, pero este contenido ya está aquí. Junto a esto, los comentarios del productor dejan la puerta abierta para que otro equipo de Square Enix se encargue de darle forma a una secuela o spin-off.

Este no es un concepto nuevo para la serie. Final Fantasy IV, VII, X, XII y XIII han tenido algún tipo de secuela spin-off encargados en expandir el mundo que se nos presentó originalmente. Todo depende por completo de la mente creativa detrás de este proyecto, y de sí tiene una visión lo suficientemente fuerte que amerite regresar a estos mundos virtuales. De igual forma, la popularidad de un título juega un papel importante al momento de tomar este tipo de decisiones.

Por el momento, el único contenido adicional confirmado para Final Fantasy XVI son dos DLC. El primero de estos, conocido como Echoes of the Fallen, ya está disponible. Aquí los jugadores tienen la oportunidad de embarcarse en una aventura completamente nueva que se desarrolla antes de la batalla final en el juego principal.

Esto no es todo, ya que en un futuro también estará disponible The Rising Tide. Esta expansión no solo incluirá más desafíos, sino que nos dará la oportunidad de pelear contra Leviathan, uno de los Eikon mencionados en la historia principal, pero que nunca tuvimos la oportunidad de ver en acción. Este contenido estará disponible en la primavera de 2024.

En temas relacionados, puedes conocer más sobre el DLC de Final Fantasy XVI aquí. De igual forma, se revela nueva información sobre Final Fantasy VII Rebirth.

Nota del Editor:

El primer DLC de Final Fantasy XVI es muy corto. Si bien la experiencia como tal se siente como más de lo mismo, las batallas son entretenidas, y el jefe de este contenido es un deleite para todos los fans de la serie. Más que nada, Echoes of the Fallen me hizo volver a jugar la campaña principal, solo que ahora sí en la dificultad más alta.

Vía: GamesRadar+