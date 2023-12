Se revela nuevo arte de Tears of the Kingdom

La semana pasada se llevó a cabo The Game Awards, en donde múltiples juegos fueron premiados. En más de una categoría, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom estuvo nominado. Si bien muchos esperaban que el Juego del Año estuviera en las manos de Nintendo gracias a este título, este no fue el caso. Sin embargo, la más reciente aventura de Link no se fue a casa con las manos vacías, y para celebrar su victoria, se ha liberado un arte completamente nuevo.

Por medio de sus redes sociales, Nintendo compartió una nueva ilustración de Tears of the Kingdom, esto tras darse a conocer que el título había ganado un premio en la categoría de Mejor Juego de Acción y Aventura, un galardón más que merecido. Aquí podemos ver a Link posando de una forma similar a otros artes oficiales, con las islas en el horizonte.

Una épica aventura en el que el límite es tu imaginación. ¡The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom ha ganado el premio a mejor juego de acción y aventura en la edición de #TheGameAwards de este año! pic.twitter.com/mcz2p7Hefw — Nintendo España (@NintendoES) December 8, 2023

Aunque muchos se decepcionaron cuando se dio a conocer que Tears of the Kingdom perdió ante Baldur’s Gate 3 en la categoría a Mejor Juego del Año, otros más estuvieron contentos con el reconocimiento que tuvo el trabajo de Nintendo en un año cargado de grandes lanzamientos. Sin duda alguna, una gran forma de celebrar su victoria. En temas relacionados, Geoff Keighley reconoce el error que vivió Eiji Aonuma en The Game Awards. De igual forma, se habla de un posible remake de Ocarina of Time.

Nota del Editor:

Si bien mi juego favorito del año es Tears of the Kingdom, también puedo entender a todos aquellos que votaron por Baldur’s Gate 3. Afortunadamente, el trabajo de Nintendo fue reconocido en una categoría que merecía ganar, puesto que esta es una de las mejores aventuras del 2023.

Vía: Nintendo