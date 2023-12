Geoff Keighley reconoce error de The Game Awards

Si bien The Game Awards 2023 presentó una serie de mejoras en comparación con la edición del año pasado, no fue un evento perfecto, algo que la comunidad ha dejado en claro. Para la fortuna de muchos, Geoff Keighley, el creador de esta ceremonia, ha dejado en claro que se cometieron errores, y ya está trabajando para que el próximo evento no tenga estos problemas.

Por medio de redes sociales, Keighley dejó en claro que el tiempo de aceptación para cada ganador fue demasiado corto, ya que todos tuvieron solo 60 segundos, y tiene pensado trabajar en esto para que la situación sea más favorable para los desarrolladores el próximo año. Esto fue lo que comentó:

“Estoy de acuerdo en que la música se reprodujo demasiado rápido para los ganadores de los premios este año y le pedí a nuestro equipo que flexibilizara esa regla a medida que avanzaba el espectáculo. Si bien nadie quedó aislado, es algo que se debe abordar en el futuro”.

Notablemente, durante el discurso de aceptación de Eiji Aounuma, productor de The Legend of Zelda, por ganar el premio a Mejor Juego de Acción y Aventura por Tears of the Kingdom, se pudo ver un mensaje por parte de los organizadores en donde se indicaba que el legendario desarrollador necesitaba terminar lo más rápido posible. Esto no solo sucedió una vez, ya que múltiples ganadores recibieron el mismo mensaje.

Aunque por el momento se desconoce a ciencia cierta qué ocasionó que los organizadores tuvieran tanta prisa, algunos fans han señalado que esto es una respuesta al discurso de ocho minutos por parte de Christopher Judge, voz de Kratos, después de ganar el premio a Mejor Actuación el año pasado.

Junto a esto, muchos han criticado a los organizadores de The Game Awards, quienes se enfocaron en los anuncios y comerciales, dejando a los ganadores de lado. El evento de este año, más que ediciones pasadas, fue criticado por sentirse como un comercial gigante, en lugar de una celebración a los mejores juegos de esta industria en los últimos 12 años, así como un reconocimiento a la gente que los hace posible.

Ante estas críticas, Keighley ha dejado en claro que tiene la intención de mejorar la forma en la que The Game Awards está estructurado. Sin embargo, esto puede ser más difícil de lo que uno se puede imaginar. La ceremonia es una mezcla de premiación y evento de anuncios, con este último punto siendo el enfoque principal en múltiples momentos.

Más que una premiación, The Game Awards se llega a sentir como un Summer Game Fest 2 en múltiples momentos. Esto se puede apreciar especialmente cuando Keighley da a conocer a los ganadores de múltiples categorías en el lapso de un minuto, algo que siempre ha enojado a los fans y desarrolladores. Sin embargo, la edición de este año fue demasiado para algunos.

Si bien el 2023 nos entregó una extensa lista de fantásticos videojuegos, este probablemente fue uno de los peores años para la industria en tiempos recientes. Múltiples estudios sufrieron de masivos despidos, y muchos han señalado que este problema no fue mencionado una sola vez en The Game Awards. Este tema seguramente se evitó para causar algún tipo de controversia con las grandes compañías.

Si Geoff Keighley desea arreglar los problemas que vimos este año, necesitará hacer una fuerte reestructuración a la forma en la que The Game Awards funciona. En temas relacionados, Keighley decepcionó a los desarrolladores y jugadores. De igual forma, los encargados de Call of Duty no están contentos con Christopher Judge.

Nota del Editor:

Cambiar la forma en la que The Game Awards funciona es algo que suena imposible, especialmente considerando que tras 10 años, ya se ha encontrado una fórmula que funciona. Sin embargo, es importante darle un mayor peso a los desarrolladores, y no tratarlos de la forma en la que vimos en la ceremonia de este año.

