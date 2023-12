Filtran nuevo detalles del PlayStation 5 Pro

Pese a que el PlayStation 5 Slim llegó al mercado hace solo unas semanas, los fans ya están pensando en la siguiente revisión de la nueva consola de Sony. Como seguramente ya saben, rumores han señalado que un PlayStation 5 Pro ya está en desarrollo, y si bien la compañía japonesa no ha emitido algún comentario respecto a esta información, una nueva filtración nos da una idea del poder que nos ofrecería esta pieza de hardware.

Durante los últimos días, RedGamingTech, Key to Gaming, Insider Gaming, Tom Henderson, y beebom, han compartido una serie de datos que nos dan una idea de lo poderoso que llegaría a ser el PS5 Pro. Esta consola contaría, cuyo nombre en clave es Proyecto Trinity, sería una máquina capaz de correr ray-tracing a 4K, esto gracias a los 23.04 TFLOPS que tendría.

SPECULATION: Sony expects #PS5 Pro specs to leak this month, due to distribution of dev kits to 3rd party studios, according to @_Tom_Henderson_🚀

Recap on all the rumors/leaks 😎

✅Codename “Project Trinity”

✅”4K Ray-tracing monster”

✅23.04 TFLOPS

✅Faster loading times… pic.twitter.com/mKgYEGKrzP

— Rino (@RinoTheBouncer) December 11, 2023