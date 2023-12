Sin planes para un DLC o una secuela para Tears of the Kingdom, muchos se preguntan cuál será el siguiente paso para la serie de The Legend of Zelda. Respecto a estas dudas, Game Informer cuestionó a Eiji Aonuma, productor de la franquicia, ante la posibilidad de un remake de Ocarina of Time, a lo cual el ejecutivo evitó dar una respuesta clara.

En una reciente entrevista sobre Tears of the Kingdom y el futuro de The Legend of Zelda, Game Informer trató de obtener más información sobre la siguiente gran entrega en la que está trabajando Nintendo. De esta forma, se puso en la mesa la posibilidad de ver un remake del aclamado Ocarina of Time, a lo que Aonuma solo se limitó a reírse y evitar una respuesta clara. Esto fue lo que comentó:

“[Risas] ¡Sin comentarios!”

Nintendo no es extraño a la idea de remasterizar y hacer remakes de sus clásicos. Tan solo este año vimos Metroid Prime Remastered, Advance Wars 1+2 Reboot Camp, Pikmin 1+2 y Super Mario RPG. De igual forma, no hay que olvidar las remasterizaciones HD de The Wind Waker y Twilight Princess que vimos durante la época del Wii U.

Con el Nintendo Switch aproximándose a sus últimos años de soporte, la idea de ver más trabajos de este tipo no suena descabellada, especialmente considerando que este tipo de proyectos mantendrían a la comunidad en paz mientras la compañía trabaja en juegos mucho más grandes.

Sin embargo, hacer un remake de Ocarina of Time puede sonar mucho más fácil de lo que parece. No sabemos si este proyecto sería una calca del original con un estilo visual moderno, si veremos una serie de mejoras y cambios a la estructura, o si incluso Nintendo opta por ofrecernos un mundo abierto similar a los visto en Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, aunque más pequeño.

Ocarina of Time es un juego tan amado por el público, que cualquier dirección puede enojar a más de una persona. Recordemos que este fue el salto al 3D de la serie, el cual debutó en el Nintendo 64. Si bien la estructura siguió un camino similar a lo visto en A Link to the Past, el hecho de ver a Hyrule por primera vez en una nueva dimensión fue algo que impactó severamente a toda una generación de jugadores.

Aquí, Link se embarca en una aventura a través del tiempo para detener a Ganondorf y rescatar a Zelda. A lo largo del viaje conocemos diferentes razas, como los Goron, Zora y Gerudo, con los que compartimos una serie de momentos sumamente interesantes. El éxito fue tan grande, que Nintendo nos entregó una secuela directa en la forma de Majora’s Mask, la cual fue igual de aclamada por el público en general.

De igual forma, esta no sería la primera vez que Nintendo optaría por entregarnos Ocarina of Time una vez más. En el GameCube, el juego tuvo un relanzamiento en la forma de Master Quest, la cual no solo nos proporcionó la experiencia original, sino una aventura mucho más difícil. Sin embargo, es en el 3D en donde encontramos la versión más interesante, ya que aquí se nos presentó una versión con una serie de mejoras visuales.

Junto a esto, actualmente la versión clásica de Ocarina of Time está disponible en la aplicación de Nintendo 64 que está al alcance de todos aquellos con una suscripción del Switch Online + Expansion Pack. De esta forma, será interesante ver cuál será el camino que tome la Gran N, si es que un remake de Ocarina of Time está en sus planes.

Nota del Editor:

Un remake de Ocarina of Time suena interesante. Sin embargo, si Nintendo opta por hacer este proyecto una realidad, tendrían que hacerlo de una forma completamente diferente al título original. Tal vez no un mundo abierto, pero sí cambiar un poco la estructura que ya todos conocemos.

Vía: Game Informer