Por años, los fans han deseado ver un juego de The Legend of Zelda que corra usando el Unreal Engine. Si bien este deseo se vuelve más y más irreal conforme pasa el tiempo, esto no ha detenido a la comunidad de crear sus propias visiones de cómo se verían Link y compañía con un motor gráfico mucho más potente. De esta forma, un nuevo video nos muestra exactamente esto gracias a las capacidades del Unreal Engine 5.

Recientemente, el YouTuber conocido como RwanLink, compartió un video que no solo nos muestra cómo se vería Ocarina of Time si se hubiera desarrollado usando el Unreal Engine 5, sino que también ha usado al estilo visual de Studio Ghibli como su punto de partida, cumpliendo así los dos grandes sueños de los fans de The Legend of Zelda.

RwanLink trabajó durante cuatro meses por más de 600 horas para hacer este video una realidad. Aquí podemos ver múltiples escenarios, como el Castillo de Hyrule y las afueras de este lugar. De igual forma, el video nos muestra una cámara en tercera persona que le da un toque único a la experiencia, y no solo trata de reimaginar lo que el clásico de Nintendo 64 nos presentó en su momento.

Este YouTuber se ha dedicado a crear animaciones sumamente impresionantes de The Legend of Zelda, y es bueno ver que su más reciente trabajo es una evolución de su carrera. Si bien es muy probable que Nintendo nunca decida hacer esta visión una realidad, al menos este video nos da una buena idea del tipo de dirección que la Gran N puede tomar si desea cumplir los deseos de gran parte de su comunidad.

Te recordamos que hace unos días se cumplió el 25 aniversario de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Esta es, sin lugar a dudas, la aventura más popular de Link. Si bien títulos como Breath of the Wild y Tears of the Kingdom superan en ventas al clásico de N64, nadie puede negar que esta entrega jugó un papel importante en la dirección que tomó la serie con la llegada del 3D.

Junto a esto, Ocarina of Time ya tiene un remake. The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D llegó al Nintendo 3DS en el 2011, y no solo nos presentó la aventura que ya todos conocemos, sino que también le entregó al público la oportunidad de disfrutar de la Master Quest, una versión mucho más difícil, la cual vimos por primera vez en el GameCube.

Hoy en día, Ocarina of Time está disponible en la aplicación de Nintendo 64 que encontramos en el Nintendo Switch Online + Expansion Pack. De esta forma, el público en general tiene la oportunidad de disfrutar de uno de los mejores juegos en toda la serie, y una pieza fundamental para entender a la franquicia de la Gran N.

Nota del Editor:

Ocarina of Time es un juego muy entretenido que todos los fans de la serie deberían de jugar al menos una vez en sus vidas. Sin embargo, también entiendo que algunos fans que comenzaron con Breath of the Wild no estén tan interesados en este clásico, y es que la nueva dirección que ha tomado la serie se ha diferenciado bastante de la experiencia que todos recordamos.

Vía: RwanLink