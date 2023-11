IA muestra como se vería Samus en versión live action

Este año ha sido de sorpresas en cuanto a películas de videojuegos en el cine, dado que se estrenó la adaptación de Super Mario, siendo un éxito rotundo en básicamente en el mundo entero; pero eso no fue todo, pues el propio Shigeru Miyamoto ha confirmado que también habrá un trabajo live action de The Legend of Zelda. Y con esto en mente, los fans se están preguntando si más franquicias de Nintendo tienen la oportunidad de llegar pronto a la gran pantalla.

Una cuenta conocida como MysmartArts ha estado trabajando de forma constante en crear modelos generados por inteligencia artificial de diferentes personajes, esto con versiones en las que pueden pasar perfectamente como personas de la vida real. Y justamente, no hace mucho tomaron a Metroid como la inspiración de una nueva ilustración, pero concretamente a Samus Aran con el atuendo de Zero Mission, es decir, el aspecto azul famoso que adquiere en ese juego.

Aquí puedes checar las imágenes:

Para muchas personas hace sentido que se haga una película de Metroid, dado que su mundo cuenta con elementos que se pueden adaptar perfectamente a algo de ciencia ficción, incluso se ha sugerido que si llega a concretarse, el director debería ser ni más ni menos que Ridley Scott. Por su parte, actrices se han postulado para el papel protagonista, entre las chicas está Brie Larson, quien le gustaría dar imagen oficial a la cazarrecompensas más valiente del universo.

En relación a Metroid Zero Mission, este juego se podría considerar como parcialmente perdido como producto, dado que no está al alcance del mercado actual, ya que Nintendo todavía no lo incluye dentro del catálogo de Game Boy Advance para Nintendo Switch Online. Sin embargo, no debería pasar tanto tiempo antes de que esta aventura de Samus en forma de remake se ponga disponible para todo el mundo.

Vía: Instagram

Nota del editor: Definitivamente la inteligencia artificial es muy avanzada a día de hoy, incluso sería interesante poner a una persona conocida interpretando el papel de Samus pero solo en ilustración, esto para tener una certeza de ver si valdrá la pena llamarla al casting.