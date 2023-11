Película de Mario ya tiene fecha de estreno en Netflix

Parece broma, pero fue ya hace casi ocho meses que se lanzó en los cines la película de Super Mario Bros., la cual generó millones y millones de dólares para Nintendo, y de hecho, en México se ha colocado como una de las cintas más taquilleras de la historia. Eso mismo ha hecho que por lógica simple las compañías de streaming se peleen para tenerla disponible, y quien se ha ganado ese derecho, imaginamos que por temas monetarios, es ni más ni menos que el rey del negocio, hablamos de Netflix.

A pesar de haberse confirmado esta información, en ningún momento se ha dado alguna fecha de llegada, algo que los fans han estado esperando por meses a pesar de que muchos de ellos ya la tienen en su colección de Blu Ray. Y ahora, que el tema de la cinta ha bajado de cierta manera, es momento de volver a las tendencias. Por lo que la plataforma confirmó mediante las redes sociales que el próximo 3 de diciembre la gente podrá disfrutar en familia esta producción.

For the families that go a little too hard on Mario Kart over the holidays, The Super Mario Bros. Movie will be on Netflix to help the healing. December 3! pic.twitter.com/5nhvrcJWME

