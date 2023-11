Tienda vende Switch OLED de Mario a precio ridículo

Para celebrar el lanzamiento de Super Mario Bros. Wonder, Nintendo decidió lanzar un modelo más de Switch OLED, mismo que se puso a la venta al mismo precio que otros dispositivos de la marca, es decir, la versión normal blanca o hasta la de The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom. Sin embargo, una tienda cometió un ligero error de publicación de precios y la gente aprovechó para ser un tanto oportunista con el tema.

Lo más extraño, es que quien cometió el error fue Amazon, cadena que se ha hecho de un renombre en el apartado de los establecimientos en línea, poniendo la consola ni más ni menos que al accesible precio de 0.1$ centavos de Estados Unidos. Así, uno de los más grandes comparte ofertas en Twitter, Wario64, ha mencionado esto en redes y la gente no tomó un segundo para comprar en masa estas consolas, y de hecho, varios usuarios compartieron su captura.

Algo a tener en cuenta, es que no es la primera vez que algo así sucede en las tiendas, por lo que podría ser probable una cancelación por parte de Amazon, pues ellos tienen en sus clausulas el derecho de querer o no vender productos a quienes consideren. Eso significa, que perder 300$ USD no les va a ser del todo viable. De hecho, algunos usuarios han mostrado que ya les empezaron a cancelar, por lo que realmente no hubieron perdidas totales, pero es obvio que a un par de suertudos sí se las respetaron para evitar problemas con leyes del consumidor.

Recuerda que la consola Mario Edition está disponible a muy buen precio en redes, no es un centavo pero aún así vale la pena.

Vía: The Gamer

Nota del editor: Era evidente que el precio no se iba a respetar, Amazon sabe que habrá ocasiones en lo que esto no se pueda evitar, por lo que pusieron en sus reglas que se reservan el derecho de enviar o no los productos, este es uno de esos momentos en los que aplica tal cuestión.